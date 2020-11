Claudio Pizarro: “Elijamos bien a nuestros líderes y no a cualquier rufián”

Perú afronta uno de sus momentos más complicados en cuanto a la política. Tras la vacancia de Martín Vizcarra por el Congreso y la juramentación de Manuel Merino como presidente de la República, ciudadanos salieron a las calles para hacer sentir su malestar. Esto no ha sido ajeno a deportistas, en especial a Claudio Pizarro.

El excapitán de la selección peruana usó su cuenta de Twitter para mostrar su indignación y preocupación. “Es tan desolador ver a mi país desangrarse y lo peor de todo es que su misma gente es la que le hace las heridas. ¿Tan difícil es ver y apreciar a la gente que busca lo mejor por el país? Ya es momento de elegir bien a nuestros líderes y no a cualquier rufián”, escribió el embajador de Bayern Múnich.

Claudio Pizarro se pronunció sobre lo que viene sucediendo en el Perú. Foto: captura Twitter

El mensaje ha sido bien recibido por parte de los hinchas, quienes no dudaron en darle retweets y me gusta. Pizarro no ha sido el único futbolista que se pronunció sobre la coyuntura del país. El exarquero de Sporting Cristal, Erick Delgado, también usó sus redes sociales para dejar un mensaje.

“No me gusta opinar de política, pero el Perú está de cabeza. Este (Manuel Merino) se eligió solo. ¡Una vergüenza! No es mi presidente. Este congreso que hoy se jactó por votar en favor de la lucha contra la corrupción cuando tienen más denuncias que leyes publicadas no me representa”, expresó Delgado.

