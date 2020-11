El partido Perú vs. Chile no solo genera expectativa por ser el ‘Clásico del Pacífico’, sino también por lo que puedan hacer los árbitros designados para este partido. Ya que tras la actuación de Julio Bascuñán, los hinchas no están dispuestos a tolerar más equivocaciones en contra de la Bicolor.

En ese contexto, la FIFA decidió darle la responsabilidad al árbitro Esteban Ostojich, quien tiene 38 años y por primera vez en su carrera impartirá justicia en las eliminatorias sudamericanas, aunque ya ha sumado participaciones en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Esteban Ostojich arrastra una polémica con el VAR

El colegiado uruguayo es internacional FIFA desde el 2016 y en el 2019 tuvo su primera gran polémica continental durante el partido entre Godoy Cruz y Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Esteban Ostojich fue llamado para revisar una jugada y cobró penal debido a una presunta mano del defensor Joaquín Varela en el área de Godoy Cruz.

Tras los airados reclamos, Veiga convirtió el 1-0 y derribó el planteo que estaba haciendo el elenco argentino. Finalmente, Palmeiras clasificó a la siguiente fase con un global de 6-2.

Luego de este encuentro, Varela dejó mal parado al árbitro uruguayo con la siguiente manifestación ante las cámaras de Fox Sports: “Yo le gano la posición, estaba adelante del arquero, y ni siento que me toque la mano. Le fui a hablar recién y le dije: ‘Condicionaste todo. Le gano la posición y no había forma de que llegue a la pelota porque estaba Andrés (Mehring)’. Y me responde: ‘Bueno discúlpame, ¿qué querés que haga? En esta cancha yo me juego la vida’ ”.

El Perú vs. Chile se jugará este viernes 13 de noviembre en Santiago y ambas selecciones necesitan de una victoria, ya que en la primera fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 solo consiguieron un punto.

