WWE realizará un nuevo episodio de Monday Night RAW EN VIVO este lunes 9 de noviembre desde el Amway Center de Orlando, Florida, con miras a Survivor Series 2020. La transmisión será ONLINE GRATIS por internet vía Fox Sports 2 (Latinoamérica) y USA Network (Estados Unidos) a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos en La República Deportes.

Drew McIntyre será uno de los protagonistas del show de esta noche y será entrevistado por Alexa Bliss en el segmento A moment of Bliss. El luchador escocés perdió el campeonato mundial de WWE ante Randy Orton en Hell in a Cell, pero ha reclamado su revancha y se lo hizo saber a la ‘Víbora’, incluso frustró el canjeo del maletín de The Miz en el capítulo anterior.

La cinco veces campeona se ha dejado ver al lado de Bray Wyatt y hoy en día es una fiel seguidora de The Fiend, quien ha dejado entrever que desea arrebatarle el título al ‘Asesino de Leyendas’. El lunes pasado, el ‘Demonio’ se apareció ante Orton, pero McIntyre se interpuso y terminaron yéndose a los golpes solo estos dos últimos.

Por otro lado, continuarán las luchas para conocer a los integrantes de los equipos masculino y femenino para la Serie de los Sobrevivientes, a desarrollarse el próximo domingo 22 de noviembre. Jeff Hardy, Riddle y Elias se medirán y el ganador se unirá a Keith Lee, Braun Strowman, AJ Styles y Sheamus.

Con respecto al campeonato femenino, Asuka no conoce rival desde que derrotó a Zelina Vegas. Al parecer, Mia Yim, de Retribution, ha apuntado a su cinturón; por lo que hoy podría iniciarse esta rivalidad e incluso tener un careo.

Por otro lado, The Hart Business seguirá haciendo sus maldades en el escenario y hostigando a Ricochet. Sin embargo, podría tener un nuevo duelo con los de Retribution, que está liderado por Ali.

WWE RAW: ficha de la transmisión

WWE RAW Ficha de la transmisión ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 9 de noviembre ¿Dónde? Amway Center de Orlando, Florida ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports 2 y USA Network

WWE RAW: ¿a qué hora ver la transmisión de lucha libre?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 6.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (al día siguiente)

¿Dónde ver WWE RAW LIVE STREAMING por la transmisión de lucha libre?

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

WWE RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE RAW: ¿en qué canales ver la transmisión de lucha libre?

WWE RAW en Perú: Fox Sports 2

WWE RAW en Argentina: Fox Sports 2

WWE RAW en Bolivia: Fox Sports 2

WWE RAW en Chile: Fox Sports 2

WWE RAW en Colombia: Fox Sports 2

WWE RAW en Costa Rica: Tigo Sports

WWE RAW en Ecuador: Fox Sports 2

WWE RAW en México: Fox Sports 2

WWE RAW en Paraguay: Fox Sports 2

WWE RAW en España: Mega

WWE RAW en Estados Unidos: USA Network

WWE RAW en Uruguay: Fox Sports 2

WWE RAW en Venezuela: Fox Sports 2

WWE RAW EN VIVO: ¿dónde se realiza el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se llevará a cabo el WWE RAW es en el Amway Center de la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE RAW EN VIVO por internet: ¿dónde ver el evento de WWE?

Si quieres VER por internet el WWE RAW EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.