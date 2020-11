Relación entre Alejandro Hohberg y Universitario de Deportes se habría roto

Alejandro Hohberg no pasa un buen momento en Universitario de Deportes. Si bien el conjunto crema ya ganó la Fase 1 y tiene grandes chances de clasificar de manera directa a la final, el futbolista no tiene una buena relación con la administración debido a que no ha recibido ningún llamado para renovar. Además, el ‘Enano’ siente molestia porque no lo dejaron partir a la U. de Chile.

En PBO Radio Campeonísimo revelaron que se ha formado una relación tirante por parte de Universitario de Deportes, porque le prometieron una renovación. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha dado esto. “Empezó una relación tirante porque el jugador no se pudo ir, la administración no lo dejó partir y en el camino se dio la conversación para renovar, la misma que pasada varias semanas no se ha dado”, comentó el periodista Gustavo Peralta.

Además, reveló que Alejandro Hohberg sí quiere renovar con Universitario; sin embargo, recibió un no como respuesta porque aún no han armado el presupuesto del siguiente año. “El jugador quiere renovar porque le hicieron perder un contrato. La U señala que no tiene nada que ofrecer porque no tiene presupuesto para el 2021”, añadió Peralta.

“A esta altura de la semana, la relación entre Hohberg y la administración está rota. No hay relación positiva ni cordial porque el jugador siente que se le ha faltado el resto”, comentaron en PBO Radio. Por último, si bien será titular ante UTC, no se sabe si jugará mañana más tarde. “Mañana juega, pero después no se sabe. No se puede negar a jugar porque tiene contrato y si el técnico decide ponerlo, pero ahí entra a tallar la relación entre el DT y jugador. Comizzo ha pedido que se le renueve, pero no se le hace”, finalizó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.