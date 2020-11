Ante la ausencia de Carlos Zambrano, el estratega Ricardo Gareca decidió convocar a Christian Ramos. El zaguero de César Vallejo estuvo entrenando con la selección peruana desde hace una semana y, si bien sabe que puede tener un espacio en el equipo titular ante la falta del ‘León’, no se confía. Además, la ‘Sombra’ opinó sobre Gianluca Lapadula, quien participó de las prácticas con los demás seleccionados por primera vez.

“Bien, fue un buen trabajo. Se están sumando de a pocos los compañeros, ha sido todo con balón para ir familiarizándonos, porque es distinta”, comentó Christian Ramos en conversación con el programa Zona Mixta de Movistar Deportes.

Tras ser consultado sobre Gianluca Lapadula, el zaguero nacional reveló que lo recibieron muy bien, así como a Jean Pierre Rhyner. “Bien, nosotros tratamos de que agarre confianza lo más rápido posible. Este es un grupo que recibe a todos muy bien, hace que todo sea familiarizado, como Lapadula y Rhyner”. Además, contó que no hubo una presentación grupal. "Nos saludó bien, todo tranquilo, normal. No fue nada de otro mundo. Esto es fútbol y siempre todo es así, normal”, añadió.

“No, no he conversado con él hoy, solo bajamos a almorzar y cada uno a su cuarto por el protocolo”, comentó Christian Ramos sobre si había conversado con él. Por último, se refirió a su posibilidad de salir en el once titular de Ricardo Gareca. “Todos queremos estar dentro de los once, lo voy a pelear palmo a palmo con Miguel, Santa María. Si me toca, bienvenido sea y si no, igual a apoyar”, finalizó.

