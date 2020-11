Medallista olímpico de Venezuela se reinventa como repartidor de Uber

Venezuela ocupa el cuarto lugar de los países de Sudamérica en cuanto a número de medallas de oro en los Juegos Olímpicos, con un total de tres. La más reciente de ellas fue ganada por el esgrimista Rubén Limardo en Londres 2012, logro por el cual fue reconocido con la Orden de Libertadores, importante distinción en el país llanero.

Además de la presea dorada, el atleta ha conseguido varias medallas en competencias, como Mundiales y Juegos Panamericanos. Entre estas, cuenta una de oro y una de bronce en Lima 2019. Actualmente, debido a la pandemia mundial de coronavirus, el deportista ha visto comprometido el desarrollo normal de sus actividades, pero ha encontrado la forma de sobrellevar este difícil momento.

“Si estás en Lodz, Polonia y pides Uber Eats, es posible que tu comida la entregue un campeón que decidió no rendirse jamás”, escribió Limardo en su cuenta de Twitter. Con este mensaje, el esgrimista venezolano explicó su situación actual en el país en el que radica desde hace 19 años.

Según detalló, su trabajo como repartidor no lo distrae de su profesión, pues aseguró que se entrena todos los días. Además, destacó que muchos de sus compañeros también han tenido que recurrir a otras ocupaciones para generar ingresos.

“Por primera vez, a mis 35 años, estoy dedicado también a algo que no es el deporte, y eso me llena de satisfacción. No he dejado ni un día de entrenar, sin embargo, no podía sentarme a esperar los recursos que debo ganar por mi labor de atleta", agregó.

Rubén Limardo cerró su testimonio al compartir una motivadora reflexión. “Yo, la última medalla de oro olímpica de Venezuela, también salgo a la calle a trabajar todos los días para ir de la mano por los sueños que aún me quedan por cumplir. Ajustarse a los cambios es definitivamente un trabajo para valientes”, sentenció.

