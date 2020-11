Julio César Uribe sobre Lapadula en la selección peruana: “Le va a costar”

Luego de llegar este domingo al Perú, Gianluca Lapadula entrenó por primera vez con los jugadores que Ricardo Gareca convocó para los próximos partidos de la selección peruana. El delantero del Benevento tendrá tres sesiones más de prácticas (una en Chile) para acoplarse al ritmo de sus nuevos compañeros, adaptación que, a decir de Julio César Uribe, “le va a costar”.

“(Lapadula) está en un fútbol más competitivo, un fútbol de muy buena dinámica también, de toma de decisiones más rápida. Es el primer mundo y nosotros estamos en el tercero. Y le va a costar. Por ejemplo, si él está a un ritmo, bajar un poco. Si yo voy y juego en quinta, me toca bajar a cuarta y eso no es fácil en el fútbol”, dijo el ‘Diamante’ en diálogo con el portal chileno RedGol.

Por ello, para Uribe, la labor del jugador de 30 años no debería ser encargarse de lo que denominó “el problema del gol”: “Lo veo con buenos ojos porque el técnico (Gareca) considera que le puede aportar situaciones con las que no está contando. Pero —y ahí viene el pero— hay que ser muy cauto, muy precavido en cuanto a efusividad, porque él no viene a resolver el problema de gol”.

Primer entrenamiento de Gianluca Lapadula con la Bicolor. Foto: Selección peruana.

“Viene a tratar de aportar obviamente al gol, que es parte de su cualidad, pero adaptarse a un colectivo con movimientos correctos, y toma de decisiones correcta, es la parte que genera la interrogante”, agregó el exfutbolista.

Finalmente, Uribe advirtió que el entrenador rival, Reinaldo Rueda, ya debería tener referenciado a Lapadula. “Hay que ver cómo se comporta, entendiendo que el adversario ya lo va a tener analizado, porque ese es el trabajo de nosotros, los técnicos”, expresó.

