Gustavo Roverano inició labores con Sport Chavelines

Gustavo Roverano inició su trabajo al frente de Sport Chavelines, con la ilusión de verse festejando a fin de año el ascenso a la Liga 1. Para eso señala que van a trabajar cada detalle que se necesita reforzar en el equipo. El primer paso es encontrar el mejor once para el partido de este miércoles contra Alianza Atlético.

“Los primeros momentos son de conocimiento del plantel y el rodaje del club cómo se maneja, contento se cuenta con buenos jugadores, ya he tenido a muchos de ellos. Tratar de comprometer a los jugadores a que todos luchemos por ese mismo objetivo”, expresó Roverano a prensa de Chavelines.

El estratega fue claro en señalar que en la Liga 2 el único objetivo es ganar el torneo y ascender.

“No hay alternativa que pelear el campeonato, que al final no brinda el ascenso. Vamos a luchar sabiendo que tenemos poco tiempo, sobre el camino y la marcha plasmar lo que uno quiere no es fácil, pero hay buenos futbolistas y eso facilita la tarea”, destacó.

Roverano indica que hay poco que cambiar, ha visto al plantel los dos juegos anteriores y va reforzar las zonas medulares para armar un buen once.

“No conozco ningún club, entrenador o jugador que no tenga presión. Hay jugadores de trayectoria, pero no solo se va ascender porque se tiene figuras, se tiene que dar el compromiso de todos para lograr el objetivo. Vamos a trabajar estos días para tener el mejor once que salga a competir, sin descuidar la regla de incluir al sub 19 y sub 23”, detalló el estratega.