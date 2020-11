Vóley: Eduardo Romay anuncia que da positivo en coronavirus [VIDEO]

Los Juegos Panamericanos Lima 2019, el Campeonato Sudamericano y el Preolímpico sirvieron de vitrina para que los jugadores de la selección peruana de vóley masculino muestren sus mejores habilidades. Eduardo Romay fue uno de los deportistas que se lució en la pista y a mediados de este año emigró al exterior.

El capitán de la Bicolor fichó por el VC Amstetten de Austria y a fines de setiembre debutó con su nuevo equipo. Para llegar a territorio europeo se hizo las pruebas respectivas del hisopado y salió negativo. Sin embargo, ante la segunda ola del coronavirus, todos los trabajadores del club se hicieron otros exámenes de descartes, pero esta vez el peruano dio positivo.

Esta es la tercera experiencia en el extranjero para Eduardo Romay, ya que antes militó en Jeddah Al-Ittihad de Arabia Saudita y en Cisneros Alter de la Liga 2 de España. Justamente este último conjunto era la casa del deportista peruano, pero a causa de la pandemia de la COVID-19 se regresó al país.

“Hace un par de días me hicieron la prueba del COVID-19 y salí positivo”, escribió el opuesto de la Rojiblanca en su cuenta de Instagram. Del mismo modo, confirmó que no tiene síntomas y que está bien de salud. Además, precisó que otros seis compañeros del Amstetten también se contagiaron.

“Quería contarles que me encuentro bien. No presento síntomas graves y estoy aprovechando en descansar y recuperarme para continuar con la liga austriaca. El contagio se dio de manera interna por compañeros que viven en otra ciudad y fue durante los entrenamientos. Actualmente somos seis los contagiados y estamos cumpliendo con la cuarentena respectiva”, señaló.

Asimismo, dio algunas recomendaciones a sus seguidores y recalcó que no se confíen porque al no haber vacuna, el virus no está extinto: “Cuídense mucho. Tomen las medidas de sus respectivos Gobiernos con seriedad y nos veremos pronto para más vóley”.

