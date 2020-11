Aunque Santiago Ormeño aseguró que su concentración está enfocada en su club, Puebla, no puede dejar de ver de reojo a la selección peruana, que está próxima a asumir la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

El jugador mexicano-peruano volvió a referirse acerca de la posibilidad de lucir los colores de la Blanquirroja, lo cual le genera ilusión y deseo, aunque reconoce que a estas alturas no ha tenido ninguna comunicación con Ricardo Gareca y su comando técnico.

“Tengo el deseo de jugar para Perú y sé que está consciente el profe Gareca de ello. Aquí estoy si soy de su utilidad. Aquí andamos, y con mucho gusto, pero hasta el momento no he tenido contacto con nadie”, declaró Santiago Ormeño a EFE.

El atacante de 25 años señaló que sueña integrar las filas de la selección peruana. Sin embargo, si es convocado por México, no tendrá reparos en acudir al llamado. “Me voy con la primera selección que muestre interés por mí. Alguna llegara primero”, aclaró.

Declaraciones de Santiago Ormeño sobre la selección peruana

Además, Santiago Ormeño explicó los motivos por los que tiene mucha afinidad y cercanía con la cultura peruana, pese a haberse formado en tierras mexicanas, donde además inició su carrera profesional.

“La parte peruana de Santiago es esa herencia familiar de que mi padre y mi abuelo hayan nacido ahí y todo lo que me enseñaron y aprendí gracias a ellos sobre el país, la comida, lo que pude conocer del país cuando era más joven”, expresó.

Asimismo, comparó a la Liga MX con el torneo nacional, el cual conoce a la perfección gracias a su participación en el equipo de Cusco FC (Real Garcilaso) durante tres meses en el 2019.

“El fútbol mexicano y el peruano son parecidos en calidad, solo que físicamente en el fútbol mexicano hay más desgaste, se corre más y eso hace la diferencia, pero en cuanto a talento y técnica están a la par”, dijo ‘Santi’.

En cuanto al entrenador peruano que lo dirige en Puebla, sostuvo: “Juan Reynoso es el entrenador que me ha brindado la confianza, que me formó, me dio la madurez para ser quien soy hoy, es una persona a la que le debo mucho”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.