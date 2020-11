Rafael Nadal cayó ante Zverev en semifinales de Masters 1000 de París

Esta vez no pudo ser para Rafael Nadal, quien se despide del Masters 1000 de París y continúa sin poder alzar el trofeo. El alemán Alexander Zverev desplegó su mejor tenis y lo superó en sets corridos por 6-4 y 7-5. Ahora, la ‘Fiera’ se tendrá que preparar para el ATP Finals, mientras que su verdugo disputará la final del torneo ante el ruso Daniil Medvedev, quien superó a Milos Raonic en la otra semifinal.

A lo largo del torneo, Rafa no mostró su mejor versión y sufrió más de la cuenta en sus encuentros previos al que tuvo con Zverev, y este no fue la excepción. En la primera manga, dejó escapar su servicio en el tercer juego y el alemán confirmó el quiebre al mantener su saque a favor.

El manacorí no pudo recuperarse y cayó en el primer parcial por 6-4 ante un juego sólido de su rival. Para el segundo set, Nadal no encontraba respuesta y demostraba con gestos su frustración al no dar los golpes para hacerle daño a Alexander, quien le volvió a quebrar cuando iban uno iguales.

Pese a que Rafa recuperó su saque, Zverev le volvió a quebrar cuando iban cinco iguales, por lo que tuvo la oportunidad de liquidar el partido con servicio a su favor. El español se vio ampliamente superado por la defensa, rapidez y devolución del germano.

Ambos tenistas podrían volverse a ver las caras en el ATP Finals de Londres, que se disputará desde el próximo domingo 15 de noviembre hasta el domingo 22.

Fuera de la derrota, Rafael Nadal cerrará una temporada atípica con nuevos récords en su vitrina, como haber ganado su decimotercer Roland Garros y alcanzar a Roger Federer con 20 Grand Slams cada uno. Además, el 2020 será su decimoquinta temporada donde finalice dentro de los cinco mejores del ránking ATP.