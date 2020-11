New York FC reveló investigación por acoso sexual en contra de David Villa

New York City FC de la MLS aseguró que pudo constatar los “inaceptables” comportamientos de un grupo de futbolistas a una extrabajadora del club tras realizar las investigaciones correspondientes. Entre los mencionados estaría incluido el exfutbolista español David Villa.

“Las alegaciones hechas durante el curso de la investigación fueron que un pequeño número de jugadores y personal no actuó de acuerdo con las normas del Club en sus interacciones con la trabajadora y con otros miembros del personal del Club”, informó el equipo en el que milita actualmente Alexander Callens.

“Este comportamiento incluía contacto físico innecesario, burlas y comentarios sobre la ropa y la apariencia. El Club encontró que este comportamiento era inapropiado e inaceptable”, se leyó en la publicación.

A pesar de que la mayor parte de las personas que son señaladas en la denuncia ya no se encuentran en el club, hay un empleado el cual ha recibido las medidas correctivas, de acuerdo a la institución de la MLS.

New York City FC empezó esta investigación en julio tras la denuncia de una extrabajadora en redes sociales, donde indicó haber sufrido un entorno laboral hostil y acoso sexual por parte de miembros del club y David Villa.

“El acoso que sufrí en el NYCFC fue tan malo que ahora la idea de los deportes profesionales me aterroriza. Lo que me hicieron arruinó mis sueños. Villa nunca me llamó por mi nombre. Raramente pasé un día sin que me agarrara o me acosara verbalmente", compartió en su denuncia la exempleada.

“El acoso es un problema grave para muchas personas. Usarlo como excusa para hacer falsas acusaciones deshonra a las personas que lo sufren”, comentó a través de un comunicado en julio David Villa.

Una fuente no identificada de ESPN aseveró que la investigación del club determinó que David Villa sí hizo sentir incómoda a la involucrada al tocarla de una manera inapropiada.

