Luis Suárez asegura que hubo “respeto mutuo” entre él y Ronald Koeman

La llegada de Ronald Koeman al Barcelona representó el fin del ciclo de varios jugadores en el club, como Arturo Vidal, Iván Rakitic o Luis Suárez. La partida del uruguayo fue una de las más comentadas, pues se dijo que no se habría producido en los mejores términos debido a un supuesto trato áspero del entrenador neerlandés hacia él.

No obstante, el propio jugador acaba de desmentir dichos rumores, pues aseguró no haber tenido mayor problema con Koeman. En entrevista con el diario As, el ‘Pistolero’ contó detalles de cómo fueron sus días en el equipo antes de concretar su salida.

“La relación que tuve con Koeman fue de profesionalidad. Él me comunicó en su momento que debía salir, a través de una llamada telefónica, y yo le dije que hasta que no buscase una solución tenía derecho a seguir entrenando en el club. Él lo entendía porque sabía mi situación y llegado el momento me dijo que si no encontrábamos desenlace sería uno más del grupo, pero yo quería buscar una solución, encontrar mi camino y por suerte lo hice”, declaró Suárez.

Luis Suárez fichó por el Atlético de Madrid tras dejar Barcelona. Foto: EFE

“Lo que tuvimos fue respeto mutuo, yo hacia él por la decisión que tomó como entrenador y él hacia mí por cumplir el rol de profesional de seguir entrenando y sin molestar ni poner ninguna queja”, agregó el ahora delantero de Atlético de Madrid, club en el que, aseguró, se siente “muy cómodo y disfrutando de todo”.

Luis Suárez sobre Messi: “Lo veo con la misma ilusión que antes”

Finalmente, Suárez se animó a hablar sobre Lionel Messi, quien intentó dejar el Barcelona al término de la última temporada. “Tiene 33 años y sabe cómo debe afrontar cada situación. Yo lo veo con la misma ilusión que le veía antes”, dijo el atacante en referencia a las críticas que ha recibido el argentino en los últimos días por una supuesta falta de compromiso en los recientes partidos del equipo catalán.

