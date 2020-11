Barcelona vs. Betis EN VIVO ONLINE GRATIS vía DirecTV Sports POR INTERNET se miden HOY sábado 7 de noviembre por la jornada 9 de La Liga Santander. El partido se llevará a cabo en el Camp Nou desde las 10.15 a. m. (hora peruana) con transmisión ONLINE por la señal de Movistar LaLiga en España.

La República Deportes realizará una transmisión del Barcelona contra Betis EN VIVO GRATIS gracias a la señal de DirecTV Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Barcelona y Betis, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Barcelona vs. Betis EN VIVO GRATIS: transmisión del partido

Barcelona vs. Betis EN VIVO: alineaciones confirmadas

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Jordi Alba, Clément Lenglet, Gerard Piqué, Sergi Roberto; Pedri, Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Ansu Fati, Osumane Dembélé y Antoine Griezmann.

Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Aissa Mandi, Marc Bartra, Álex Moreno; Willian Carvalho, Guido Rodríguez, Sergio Canales; Joaquín, Cristian Tello; Antonio Sababria.

Barcelona vs. Betis: antesala

El Barcelona (12º) recibe al Betis (7º) con la obligación de reaccionar tras cuatro jornadas ligueras sin conocer la victoria, incluidas dos derrotas. A 9 puntos del líder de LaLiga, aunque con dos partidos menos, los hombres de Ronald Koeman necesitan puntuar para no quedar más abatidos por los resultados.

Para ello, el equipo azulgrana tendrá que mejorar su puntería. “Necesitamos marcar más goles. No se trata del carácter, sino del rendimiento. No es suficiente. Si creas muchas oportunidades y solo marcas uno, eso no es bueno”, afirmaba Koeman, el sábado pasado tras el empate contra el Alavés.

Con información de AFP.

Ficha del partido Barcelona vs. Betis por LaLiga

Partido Barcelona vs. Betis ¿Cuándo juegan? Sábado 7 de noviembre ¿Dónde? Estadio Camp Nou ¿A qué hora? 10.15 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports Perú - Movistar LaLiga España

¿A qué hora juega Barcelona vs. Betis EN VIVO ONLINE por LaLiga?

Perú: 10.15 a. m.

Colombia: 10.15 a. m.

Ecuador: 10.15 a. m.

Estados Unidos: 10.15 a. m.

Bolivia: 11.15 a. m.

Venezuela: 11.15 a. m.

Paraguay: 12.15 p. m.

Chile: 12.15 p. m.

Brasil: 12.15 p. m.

Argentina: 12.15 p. m.

Uruguay: 12.15 p. m.

España: 4.15 p. m.

Italia: 4.15 p. m.

Francia: 4.15 p. m.

Alemania: 4.15 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Betis EN VIVO GRATIS?

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV GO

Chile: DirecTV Sports, DirecTV GO

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV GO

Costa Rica: Sky HD, DirecTV GO

República Dominicana: Sky HD, DirecTV GO

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV GO

El Salvador: Sky HD, DirecTV GO

Guatemala: Sky HD, DirecTV GO

Honduras: Sky HD, DirecTV GO

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, DirecTV GO

Nicaragua: Sky HD, DirecTV GO

Panamá: Sky HD, DirecTV GO

Perú: DirecTV Sports, DirecTV GO

España: Movistar+, Mitele Plus, DirecTV GO

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, DirecTV GO

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV GO

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV GO

Barcelona vs. Betis EN VIVO: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; y Ansu Fati.

Entrenador: Ronald Koeman

Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Sergio Canales, Joaquín, Cristian Tello; y Tonny Sanabria.

Entrenador: Manuel Pellegrini

Estadio: Camp Nou

