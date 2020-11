Barcelona: Ronald Koeman explicó la suplencia de Lionel Messi ante Betis

El FC Barcelona sumó una victoria más en la Liga de España al derrotar categóricamente por 5-2 al Real Betis en el Camp Nou. No obstante, para nadie pasó desapercibido el hecho que Lionel Messi no estuvo en el once que inició las acciones, aunque esto no le impidió ser determinante en el partido.

Messi ingresó en la segunda etapa del partido y marcó un doblete, primero de tiro penal a los 61′ y luego a los 82′. No obstante, la duda seguía inquietando a medios y aficionados ¿Por qué no fue titular? El director técnico culé, Ronald Koeman, explicó la ausencia de Messi en el inicio de las acciones.

“Puedo decir que Messi tuvo unas molestias luego del partido ante el Dinamo de Kiev y no estaba para jugar desde el inicio. Luego entró como él puede entrar, es muy importante para nosotros, para nuestro juego y para nuestro ordenamiento”, señaló Koeman en la conferencia de prensa luego del encuentro.

Por otro lado, Koeman destacó el compromiso de Messi con el Barcelona. “Ojalá que saquen la última imagen del partido, que estuvo defendiendo en nuestro córner y también es una imagen donde Leo está metido con el equipo”, afirmó en referencia a un video que circuló en el que se le ve a Messi abandonar una marca de manera displicente durante el partido ante Dinamo de Kiev.

Con este resultado, Barcelona se recupera de una mala racha de 4 partidos sin ganar en La Liga. Los goles azulgranas fueron marcados por Ousmane Dembelé, Antoine Griezmann, Lionel Messi en dos ocasiones y Pedri González en los minutos finales del cotejo.

