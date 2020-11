Alexander Robertson, juvenil del Manchester City, no descartó jugar por Perú

Pese a que Gianluca Lapadula y Jean Pierre Rhyner no nacieron en el Perú, ambos poseen la nacionalidad peruana por parte de sus padres, por lo que, luego de realizar los trámites respectivos, quedaron aptos para jugar por la selección nacional. A raíz de sus casos, en las últimas horas empezó a sonar en las redes sociales el nombre de otro futbolista que también podría integrar la Blanquirroja en un futuro: Alexander Robertson.

El mediocampista de 17 años ya había hecho noticia hace algún tiempo, pues rechazó la convocatoria de Carlos Silvestri para la sub-17 en el 2019. No obstante, parece que su determinación no sería definitiva, pues en una reciente entrevista dejó abierta la posibilidad de representar a nuestro país.

“Mantengo la mente abierta. Me gusta jugar para Inglaterra, Australia estuvo bien, pero todavía no he jugado para Perú o Escocia. Veremos qué pasa en el futuro. Lo tomaré con calma, no soy alguien que se precipita demasiado en las cosas o que piensa demasiado”, declaró Robertson en diálogo con el programa australiano The World Game.

Robertson juega en el equipo sub-18 de los Cityzens. Foto: Manchester City

Selección peruana: jugadores convocados viajan para sumarse al equipo

A menos de una semana para el partido ante Chile en Santiago, los jugadores convocados por Ricardo Gareca que militan en el extranjero ya emprenden el viaje para llegar al país y sumarse a los entrenamientos del equipo. Renato Tapia, tras jugar este sábado con Celta, viajó este mismo día desde España con dirección a Lima.

Otro de los que arribará desde el país ibérico será Jean Pierre Rhyner. Luego de disputar los 90 minutos en la derrota de FC Cartagena, el defensa publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se da a entender que se encuentra en pleno viaje al Perú. En tanto, se supo que Gianluca Lapadula aterrizará la noche de este domingo procedente desde Panamá.

