La espera terminó. Alex Morgan es una de las mejores futbolistas del planeta, ganadora de absolutamente todo y leyenda viva del fútbol femenino. Sin embargo, no pisaba las canchas desde hace casi 15 meses debido a una fuerte lesión y a su primer embarazo. Este sábado 7 de noviembre dio la sorpresa y volvió a disputar un partido oficial.

La Premier League Femenina fue protagonista en el último mercado de fichajes por sus incorporaciones de lujo, entre las que resaltan Pernille Harder, Lucy Bronze, Christen Press, Tobin Heath y Sam Kerr. Pero el ‘bombazo’ del verano europeo lo hizo Tottenhan Hotspur con el traspaso de la futbolista estadounidense.

Alex Morgan fue una de las estrellas del Mundial de Francia, pero se lesionó en la rótula de la rodilla derecha en setiembre de 2019 al jugar por el Orlando Pride y quedó descartada por el resto de la temporada 2019. A finales del siguiente mes anunció su primer embarazo y dio a luz a su hija Charlie en mayo.

La última vez que jugó un encuentro fue a fines de agosto en la National Women’s Soccer League de Estados Unidos. Seis meses después de su embarazo y a 444 días de aquel cotejo, la atacante norteamericana pudo retornar al césped por un periodo de 70 minutos durante el choque entre Tottenhan y Reading, en la fecha 6 de la Women’s Super League.

Morgan ingresó en lugar de Gianna Dean y, pese a que no pudo anotar, se mostró hábil con el balón, aunque también se le notó la falta de actividad futbolística. “Un pequeño contratiempo me alejó de lo que amo. No puedo esperar estar en el campo con el equipo en las siguientes semanas. Literalmente, no puedo esperar”, manifestó al terminar el duelo.

Cabe mencionar que la atacante de 31 años está en Tottenham solamente en calidad de préstamo, ya que su pase le pertenece al Orlando Pride, club que integra desde el 2016. Las spurs no ha tenido un buen inicio de temporada y marcha en el noveno lugar de la tabla, lejos de las primeras posiciones.

