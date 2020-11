Ronald Koeman defendió a Lionel Messi por las críticas en su contra [VIDEO]

Previo al duelo ante Betis por la novena jornada de LaLiga Santader, el entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, habló, entre otras cosas, del estado de forma de Lionel Messi y su compromiso con el equipo. Este último viene siendo criticado por la prensa española por una jugada en particular durante el partido por Champions League.

“Leo es un gran jugador y lo queremos en el campo donde pueda hacer daño. Es muy importante sobre todo en el ataque y ha jugado en diferentes posiciones, como nueve falso o como extremo. Creemos en él y siempre crea problemas al contrario”, señaló el estratega holandés.

En cuanto al estado anímico, Koeman manifestó que lo ve bien y disfrutando del fútbol. “Anímicamente le veo bien y fuerte, siempre disfrutando de este deporte. Está demostrando mucho y como cualquier jugador pasa momentos más complicados o en los que no entra el balón, pero hasta el día de hoy está muy metido en esto”.

Por último, se refirió a las críticas por su falta de intensidad en el encuentro ante Dinamo de Kiev, donde dejó pasar a un jugador por su lado y se quedó mirándolo. “A cualquiera se le puede sacar una imagen andando y no me interesa. Yo no lo he visto andando. Si queréis montar polémica es vuestro problema. No estoy de acuerdo”, finalizó Ronald Koeman.

FC Barcelona está urgido de puntos en LaLiga Santander, pues cuenta con ocho unidades y ha ganado apenas dos encuentros, por lo que ante Betis deberán salir con todo.

