Revelan nuevas imágenes de la discusión entre Zambrano, Neymar y Bascuñan

Un mes después del encuentro ante Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022, Movistar Deportes reveló imágenes exclusivas de la expulsión de Carlos Zambrano. Esto sucedió en los minutos finales del cotejo, cuando el ‘León’ agredió a Richarlison tras aplicarle un codazo en el rostro. Ante esto, Julio Bascuñán le sacó tarjeta amarilla pero, tras revisar el VAR, decidió rectificarse y sacarle la roja.

En las imágenes que difundió el mencionado canal en sus redes sociales, se puede ver a los jugadores brasileños y peruanos reunidos sobre Richarlison, quien se encontraba tendido en el suelo tras haber recibido el codazo. “Profe, me pongo adelante”, se escucha decir a Zambrano, quien mueve su brazo, imitando el gesto que tuvo para con el rival.

“¡Ahí sí vas al VAR! ¡Ahí sí!”, expresan los jugadores peruanos luego que Bascuñán decida apoyarse en las imágenes por computadora. “Fui a cubrir balón”, dice Zambrano y Neymar le responde: “¿Así?”, “Sí claro”, refuta el ‘León’. Mientras los futbolistas se encontraban discutiendo en el campo, Richarlison mostraba signos de dolor y se agarraba la cara.

Mira aquí el video

“Escúchame, ¿y eso no era para roja?” dice Luis Advíncula sobre la acción que tuvo el delantero del Everton con Miguel Trauco cuando empezó el encuentro. Segundos después, Bascuñán le saca la tarjeta roja a Carlos Zambrano, lo que ocasionó la molestia de los futbolistas y comando técnico peruano.

“¡Ala, qué abusivo!", menciona uno de los recogebolas. “Si él hace así, no es falta, pero... el brazo”, dice Neymar tras hacer un gesto con su codo. “Lo único que no puede, ¿sabes?”, siguió el delantero del PSG. “Tú sabes que es lo único que yo digo, lo estoy viendo con él algo. Yo no estoy diciendo que no pero si viene a ver esta, tiene que ver la de allá. Él no se abrió solo”, finalizó Luis Advíncula.

Mira aquí el video completo

