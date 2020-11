Jefferson Farfán fue uno de los nombres ausentes en la lista de Ricardo Gareca para las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias a Qatar 2022. El futbolista no se encontraba al cien por ciento físicamente y este viernes 6 de noviembre fue sometido a una operación en las rodillas que lo tendrá alejado de las canchas por lo menos 3 semanas.

El diez de la selección peruana salió del quirófano en perfecto estado y manifestó que la intervención quirúrgica fue exitosa. Asimismo, reveló que se hizo una limpieza interna en la rodilla izquierda y que esperará hasta enero para regresar a jugar. También se animó a hablar sobre Gianluca Lapadula y el empate entre Alianza Lima y Llacuabamba.

“Todo muy bien... ha sido complicado no estar en esta fecha, pero tranquilo porque primero es la salud. Ahora toca recuperarme para volver en enero con fuerza”, señaló Farfán en su salida del consultorio Medavan, ubicado en el distrito de Magdalena.

El popular ‘Jeffry’ no renovó con Lokomotiv Moscú y se desvinculó desde que terminó la temporada anterior a fines del mes de julio. Sin embargo, no ha encontrado equipo y pese a que ha jugado las primeras jornadas de las clasificatorias decidió no fichar por ninguno en lo que resta del 2020.

“Es un gran jugador. Esperemos que le vaya las cosas muy bien. Obviamente va a tener el apoyo de todo el comando técnico y de los jugadores”, dijo Farfán sobre Lapadula. Por otro lado, no estaba enterado del castigo impuesto a Carlos Zambrano —tres partidos suspendido— y afirmó que solo hay que apoyarlo.

El delantero de 36 años confesó que vio el encuentro del elenco blanquiazul con Llacuabamba, pero no se animó a decir si su futuro más cercano estaría en La Victoria. “Lo vi (el partido) sufriendo y renegando”, agregó Jefferson.

