Rubert Quijada: “Quiero que los venezolanos se sientan parte de Alianza Lima”

El defensor de Alianza Lima, Rubert Quijada, conversó con ACNUR (la agencia de la ONU que se encarga de velar por los refugiados), donde admitió que desea que sus compatriotas venezolanos se identifiquen con el club blanquiazul.

“Quiero que los venezolanos se sientan parte de Alianza Lima. Aunque si les gusta otro club, no hay problema”, expresó el zaguero central, quien espera que no exista “más xenofobia” en contra de los venezolanos. “Quiero que nos integremos porque somos una familia y ya tenemos que romper estereotipos. Ya no más xenofobia”, agregó Quijada, jugador que se ha convertido en pieza clave en la defensa blanquiazul.

El zaguero también elogió al conjunto íntimo y agradeció el apoyo de los hinchas. “Yo llegué y no sabía lo grande que es Alianza Lima o lo humana que es la gente. Desde el aeropuerto ya sientes el calor del hincha. Vas por la calle y hasta las personas más humildes te dicen: ‘¡Arriba Alianza!’ Es el equipo del pueblo”, finalizó Quijada. Hasta la fecha, ha disputado 17 encuentros con el conjunto de La Victoria en el torneo local y 6 en la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs Llacuabamba

Tras la gran victoria ante Melgar por 4-0, Alianza Lima se puso a cinco puntos de la zona de descenso. Sin embargo, este viernes 6 de noviembre tendrá un difícil encuentro ante Deportivo Llacuabamba, club que se encuentra en los últimos lugares de la tabla. En el cotejo anterior estuvo ‘Chicho’ Salas en el banco, pero para este encuentro estará Daniel Ahmed.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.