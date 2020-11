Guerrero es elegido en el once histórico de extranjeros del Brasileirao

El capitán y delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, fue destacado en el once histórico de extranjeros que tuvieron (o mantienen) un paso por el fútbol brasileño. El actual futbolista del Inter de Porto Alegre obtuvo este reconocimiento a su carrera mientras se recupera de una intervención a la rodilla.

Según una encuesta de GloboEsporte, el deportista integró la zona de ataque junto a Carlos Tévez. El equipo fue completado por el ‘Gatito’ Fernández (Arquero-Paraguay), Diego Lugano (Defensa-Uruguay), Juan Pablo Sorín (Lateral-Argentina), Petkovic (Volante-Serbia), Giorgian De Arrascaeta (Volante-Uruguay), entre otros.

Paolo Guerrero. Foto: Libero

Esta es la lista histórica de extranjeros destacados en el Brasileirao:

Sorín (ARG)

Tévez (ARG)

Arce (PAR)

Gamarra (PAR)

Petkovic (SRB)

Gatito Fernandez (PAR)

Lugano (URU)

Arrascaeta (URU)

Seedorf (HOL)

Guerrero (PER)

Conca (ARG)

D’Alessandro (ARG)

Aristizábal (COL)

Freddy Rincón (COL)

Diego Forlan (URU)

Pablo Marí (ESP)

Loco Abreu (URU)

Valdivia (CHI)

Mascherano (ARG)

Isla (CHI)

Paolo Guerrero sobre convocatoria de Lapadula: “Feliz por él, seguramente viene a sumar”

En conferencia de prensa, Ricardo Gareca brindó la lista de 26 jugadores que enfrentarán a Chile y Argentina. La gran sorpresa fue la inclusión de Gianluca Lapadula. Ante esto, el capitán de la Bicolor, Paolo Guerrero, brindó algunas declaraciones. “Feliz por él. Seguramente viene a sumar, junto con Raúl (Ruidíaz), así que feliz. No puedo hablar más porque mi equipo no me deja”, subrayó el atacante para Canal N.

El futbolista del Inter de Porto Alegre sufrió una lesión en la rodilla el último mes de agosto, desde entonces ha sido sometido a una operación. Los médicos indicaron que el ‘Depredador’ se perdería el resto de la temporada y posiblemente los primeros meses del 2021. Es por ello que, ante su ausencia y la de Jefferson Farfán, el DT de la escuadra nacional decidió convocar al delantero del Bevenento de la Serie A.

Lista de convocados:

- Arqueros: Pedro Gallese, José Carvallo y Renato Solís

- Defensas: Luis Advíncula, Aldo Corzo, Miguel Araujo, Luis Abram, Anderson Santamaría, Christian Ramos, Jean Pierre Rhyner, Alexander Callens, Miguel Trauco y Marcos López

- Volantes: Pedro Aquino, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Christian Cueva, André Carrillo, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Andy Polo y Edison Flores.

- Delanteros: Gianluca Lapadula, Aldair Rodríguez y Raúl Ruidíaz.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.