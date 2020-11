El Barcelona sufrió para vencer 2-1 a un diezmado Dinamo Kiev que presentó nueve bajas por un brote de coronavirus en el plantel. Con goles de Lionel Messi y Gerard Piqué, el conjunto azulgrana sumó su tercer triunfo consecutivo en la Champions League y tiene puntaje perfecto (nueve unidades en tres partidos) en el Grupo G que integra con el Ferencváros y Juventus.

Pese al triunfo, el Barcelona recibió críticas en las redes sociales por su juego y también en diferentes cadenas de radio y televisión en España. La actuación en el Camp Nou dejó dudas en los aficionados debido a que Marc Ter Stegen, quien volvió a tapar luego de tres meses, fue la figura del equipo al salvar su portería en varias ocasiones.

Sin embargo, hay una jugada puntual que involucra al capitán Messi y que ha dejado varias interrogantes en los hinchas culés y prensa española: ¿la ‘Pulga’ realmente está comprometido con el proyecto de Ronald Koeman?

En unas imágenes publicadas por El Larguero de la Cadena Ser se observa a Messi caminando en la cancha y no presionando la salida de un jugador del Dinamo Kiev que cruza el mediocampo. La situación generó críticas para el astro argentino por parte de periodistas españoles.

“Koeman ha dicho que si presionamos tenemos que presionar todos. ¿Quién es el que no presiona? Messi. Leo ya no llega, porque no puede regatear a tres jugadores y meterla dentro. Si se habla de que todo el mundo tiene que presionar, entonces hay que señalar a Messi”, comentó Sique Rodríguez.

En tanto, otros respaldaron y cuestionaron el video en las redes sociales. “¿Messi además de generar goles, asistencias y grandes oportunidades en ataque, ahora tiene que defender y meter presión los 90 minutos?”

Dato: Lionel Messi provocó y anotó el penal que abrió el marcador del Barcelona ante Dinamo Kiev al minuto 4. La ‘Pulga’, de 33 años, lleva cinco goles en la nueva temporada; todos de penal.

