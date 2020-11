Carlos Lobatón: Las presiones son las mismas en Cristal o Alianza Lima

Carlos Lobatón, exjugador rímense y referente de Sporting Cristal, opinó sobre la abrupta salida de Mario Salas de Alianza Lima, donde solo consiguió dos triunfos en 18 encuentros. Cifras totalmente diferentes en relación a su paso por el club celeste, donde logró alzarse con el campeonato nacional en 2018 al, precisamente, vencer a los blanquiazules.

“Yo creo que son situaciones con distintos grupos y distintas instituciones. Lo que sí te puedo decir es que, cuando le fue bien, era el mejor (Mario Salas) y cuando le fue mal, el peor”, expresó Carlos Lobatón en conversación con el programa radial Voces del fútbol.

Tras ser consultado sobre si la presión de dirigir a los de La Victoria le jugó en contra, el ídolo celeste mencionó que es la misma en ambos clubes. “Las presiones son las mismas. Todos los equipos grandes tienen que salir a ganar igual, sea Cristal o Alianza Lima, y sea en el momento que sea”, comentó el actual coordinador de Sporting Cristal.

Cabe resaltar que, por su parte, Fernando Martel recalcó hace unos días que es diferente entrenar al club blanquiazul a hacerlo con el conjunto rímense.

Lobatón sobre Lapadula

El excapitán celeste se refirió también sobre la posibilidad de que Gianluca Lapadula juegue por la escuadra nacional en las Eliminatorias Qatar 2022. “El Lapadula anterior, que no quiso venir, no tenía mi aval. Este Lapadula, que sí quiere jugar por la selección peruana, sí lo tiene. El que quiere jugar por Perú tiene que decirlo y demostrarlo. El grupo humano no se rompe. Va a jugar Raúl Ruidíaz", concluyó.

