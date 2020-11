América vs. Juárez EN VIVO vía TUDN | América y Juárez chocarán ONLINE por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX este viernes 6 de noviembre desde las 10.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El cotejo será transmitido por TUDN y TV Azteca.

Además, podrás seguir el encuentro entre América vs. Juárez EN VIVO en La República Deportes. En la previa encontrarás las alineaciones confirmadas, todas las incidencias del cotejo, así como los goles y el mejor resumen de la jornada 17.

América vs. Juárez EN VIVO: previa del partido

América y Juárez prometen un partidazo por la última jornada del Torneo Apertura de la Liga MX. El equipo de Miguel Herrera enfrenta a un rival al que solo le vale un triunfo para clasificar a los playoffs de las liguillas.

Pese a que América consiguió su boleto para la Fiesta Grande de la Liga MX, el ‘Piojo’ Herrera no se guardará nada y mandará a la cancha el mismo once que venció por 3-1 a Tigres con el único objetivo de consolidar su equipo para luchar por el título nacional. La única baja que tendrán las Águilas será el goleador Federico Viñas.

“Todavía no está recuperado. Veremos como está, pero no lo vamos a arriesgar”, expresó el técnico en una conferencia de prensa previa a este encuentro. Por otro lado, Juárez tiene la primera opción para asegurar el último boleto a los playoffs, ya que solo necesita de un triunfo para no depender de otros resultados.

El equipo de Gabriel Caballero tenía cinco encuentros sin ganar; sin embargo, vencieron a Querétaro en la última fecha. Aunque aquel triunfo no fue gratis: Joaquín Esquivel fue expulsado y será una sensible baja para el juego ante América.

América vs. Juárez EN VIVO: ficha del partido

Partido América vs. Juárez ¿Cuándo juegan? Viernes 6 de noviembre ¿Dónde? Estadio Olímpico Benito Juárez ¿A qué hora? 10.30 p. m. ¿En qué canal? TUDN, TV Azteca

¿Cuándo y a qué hora ver América vs. Juárez EN VIVO?

El encuentro entre América vs. Juárez EN VIVO se jugará este viernes 6 de noviembre desde las 10.30 p. m. (hora peruana). A continuación te dejamos la zona horaria según tu región.

Perú: 10.30 p. m.

México: 10.30 p. m.

Estados Unidos: 10.30 p. m.

Ecuador: 10.30 p. m.

Panamá: 10.30 p. m.

Bolivia: 11.30 p. m.

Venezuela: 11.30 p. m.

Argentina: 12.30 a. m.

España: 2.30 p. m.

Uruguay: 12.30 a. m.

Paraguay: 12.30 a. m.

¿En qué canal se puede ver América vs. Juárez EN VIVO?

El cotejo pactado por la jornada 17 del Torneo Apertura entre América vs. Juárez EN VIVO será televisado únicamente por DAZN y TV Azteca. Sin embargo, podrás seguirlo en La República Deportes.

Brasil: DAZN

Canadá: OneSoccer

Costa Rica: TUDN

El Salvador: TUDN

Guatemala: TUDN

Honduras: TUDN

México: TUDN, Canal TV Azteca

Nicaragua: TUDN

Panamá: TUDN

América vs. Juárez EN VIVO: posibles alineaciones

América: Ochoa, Fuentes, Cáceres, Aguilera, J. Sánchez, Córdova, Cáseres, R. Sánchez, Suárez, Giovani, Henry Martín.

FC Juárez: Palos, López, Velázquez, Marín, Mendoza, Fernández, Rabuñal, Contreras, Santos, Mañón, Lezcano.

