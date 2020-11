Clubes peruanos de surf piden al IPD que nombre grupo de trabajo

La Federación Peruana de Tabla no existe en este momento. Ni directiva ni grupo de trabajo desde hace 3 meses, el deporte se viene perjudicando mientras el IPD no nombra a nadie. Uno de los principales contratiempos es que, en esta situación, no se ha podido cumplir con las obligaciones de pago a los entrenadores, no se puede realizar elecciones para elegir nueva junta directiva y tampoco se podrá elaborar el presupuesto 2021.

Los clubes de tabla han propuesto un grupo de trabajo conformada por Juan Carlos Vera, del Club La Pampilla); Fredy Vargas, del Club Cerro Azul y Armando Bob Yrala Elías, del Club de Bodyboard del Perú).

Apoyan esta iniciativa de terna para el grupo de trabajo de la tabla: Freddy Vargas Matallana, presidente del Club Deportivo de Surf de Cerro Azul; Roberto Meza, presidente del Club de Tabla de San Bartolo; Elfri Navarrete, presidente del Club Olas Norte de Huanchaco, en Trujillo; Michel Saavedra, presidente del Club La Pampilla; y Jaime Luna, vicepresidente del Club Chorrillos Surf Club.

Asimismo se adhieren, Rodolfo Aquino, presidente del Club de Bodyboard de Barranca; Charles Retamozo, presidente Club Neptuno de Casma y dirigentes de localidades como Chicama, Pacasmayo, Lobitos, Máncora, Zorritos, Negritos, Tumbes y otras locaciones.

Richard Navarrete, presidente de la asociación de clubes de tabla del norte peruano señaló: “Todos los clubes de tabla del Perú hemos cerrado filas para defender nuestro honor que lo estamos viendo pisoteado por el IPD al tenernos abandonados desde hace 66 días sin nombrar un grupo de trabajo. Gustavo San Martín, el actual presidente del IPD, tiene los nombres de nuestra propuesta, recalcando que no existe otra porque nuestros hermanos del mar saben respetar”.

“El señor San Martín cree que nos va a sorprender poniendo a sus amigos que no saben nada de tabla para que nos dirijan. Eso no lo vamos a aceptar y menos permitiremos que la Dinadaf sea cómplice de un abuso tan grande”, agregó.

En tanto, el vicepresidente de Chorrillos Surf Club, Jaime Luna Solano, pidió respeto para los deportistas. “Hemos esperado largos años para que Chorrillos esté en la federación de tabla. Nuestros chicos merecen respeto y es obligación nuestra demostrar educación y sinceridad en nuestras actuaciones”, expuso.

“Por eso, el presidente del IPD es el llamado a cumplir con la ley y este jueves 5 de noviembre, aunque muy tarde, debe presentar en su consejo directivo la única propuesta de terna para el grupo de trabajo de la tabla que hemos hecho, y la tiene encarpetada”, añadió.

Finalmente, el presidente del club de tabla hawaiana y deportes acuáticos ‘La Pampilla’, Michel Saavedra Chávez indicó que se busca evitar que se nombre a personas ajenas al surf. “Lo único que se quiere es que el IPD respete la decisión de los clubes, tal cual Gustavo San Martín lo solicitó. No sabemos por qué el presidente del IPD se tira para atrás y ahora quiere nombrar a gente ajena a nuestro deporte cuando él tiene la propuesta en el cajón de su escritorio”, sostuvo.

“Tantos problemas hay en el Perú y este señor le suma uno más. Por eso, el deporte no avanza y el país retrocede cuando hay gente que pone piedras en el camino. Siendo tan fácil estar contento haciendo las cosas bien. Ojalá reflexione el presidente del IPD y parece no saber que lo justo se hace. Lo injusto trae mala vibra”, sentenció.

