Steven Rivadeneyra reveló que Mario Salas no supo hacerles llegar su estilo de juego

Alianza Lima vive un año complicado en lo que respecta a lo deportivo: cambiaron tres veces de entrenador y hasta hace una fecha estuvieron a dos puntos de la zona de descenso. Tras el triunfo ante Melgar, Steven Rivadeneyra ofreció una entrevista para hablar sobre la situación actual del club blanquiazul.

“La cosa no venía bien, sabíamos que teníamos la obligación de ganar y supimos manejar el partido [ante Melgar], pero no nos podemos relajar. Tenemos que seguir trabajando para salir de donde estamos”, expresó el portero de Alianza Lima en conversación con Las voces del fútbol.

Rivadeneyra agregó que, pese a que Salas les brindó las herramientas para plasmar su idea, no pudieron hacerlo. “Primero quiero agradecerle a Mario [Salas] por los días que estuvo aquí y todo lo que nos brindó para plasmar su idea de juego, pero quizás nosotros no supimos interpretarla a su manera”, manifestó.

Tras ser consultado sobre porqué Salas fracasó con Alianza Lima, el arquero dijo lo siguiente: “El equipo lo armó Pablo para la idea que el quería y Mario tuvo que adecuarse a lo que ya tenía. Creo que es ahí donde termina rompiendo esa brecha entre jugador y técnico”.

Finalmente, mencionó que la relación Salas-Alianza Lima se rompió porque no pudieron entender su juego. “Se rompió la relación con Salas porque no supimos entender su estilo de juego, él no nos supo llegar. No se si nos hubiéramos ido al descenso, pero hoy la prioridad es evitarlo. Hoy tenemos libertad. Ya nos presentaron a Ahmed como nuevo DT”, concluyó Rivadeneyra.

