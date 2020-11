No cabe duda que Roger Federer, Rafael Nadal y Nova Djokovic, conocidos en el mundo de la raqueta como el ‘Big Three’, son jugadores que quedarán en la historia del tenis por muchos años. Y esta vez le tocó al suizo estirar su leyenda con un nuevo récord.

Mientras que ‘Rafa’ alcanzó las 1.000 victorias como profesional, ‘Su majestad’, como se le conoce popularmente a Federer, se convirtió en el único tenista de la historia en cumplir 1.000 semanas dentro del top 20 de la ATP. Los puntos que consiguió el año pasado le alcanzaron para mantenerse como número cuatro del mundo durante la temporada pospandemia.

La última actualización del ranking del lunes 2 indicó que el suizo continúa en su posición por detrás de Djokovic, Nadal y el austriaco Dominic Thiem. El 20 veces ganador de torneos de Grand Slam lleva casi dos décadas como uno de los mejores del mundo.

En abril del 2001 fue la última vez que estuvo fuera del top 20 de la ATP. El tenista de 39 años no ha salido de ese selecto grupo de jugadores desde esa fecha, aunque a finales de 2016 y comienzos de 2017 estuvo cerca de quedar fuera cuando alcanzó los puestos 16 y 17, respectivamente. Dicho bajón se dio a causa de una lesión que lo alejó de las pistas por varios meses.

En la actualidad, descartado para el ATP Finals de Londres por lesión, Roger Federer trabaja para volver al circuito en el Abierto de Australia 2021. “Todavía estoy luchando por mi regreso. Quiero volver a la cancha de tenis. Me encantaría jugar contra los mejores jugadores, siento que queda un poco más de mí. No me retiraré pronto”, manifestó.