La victoria número 1.000 de Rafael Nadal como profesional llegó en Francia, aunque no precisamente en la Philippe Chatrier de Roland Garros, sino en la segunda ronda del Masters 1000 de París tras superar a Feliciano López con parciales de 4-6, 7-6 y 6-4. La derrota en cuartos de final de Roma ante Diego Schwartzman le impidió al número 2 del mundo celebrar en su torneo favorito.

Con un estadio vacío, mostrando algunas deficiencias e imperfecciones en su juego, ‘La Fiera’ sufrió más de la cuenta para vencer a otro español en el último Masters 1000 de la temporada y demoró dos horas y 30 minutos en imponer condiciones.

El oriundo de Manacor comenzó lento en una superficie en la que no despliega sus mejores golpes y cedió el servicio en su primera oportunidad al mando, pero poco a poco fue arriesgando más y acentuándose en la pista dura. Aunque no le alcanzó para revertir la situación en el primer set, sí llevó al tie-break el segundo parcial y mostró toda su jerarquía ante un Feliciano López que no vencía desde 2012.

En sus 13 enfrentamientos previos, ambos tenistas españoles habían disputado cuatro tie-breaks y todos los ganó el popular ‘Feli’. Rafa dio el ejemplo de que siempre hay una primera vez para todo y aprovechó el único error de López para adjudicarse la segunda manga. En el tercer y definitivo set, arrancar con un quiebre a su favor le bastó a Nadal para encarrilar su triunfo 1.000.

A pesar del gran juego mostrado, el experimentado rival de Rafael Nadal no consiguió devolverle la cortesía y vendió cara su derrota que le costó la eliminación del torneo del Masters 1000 de París. En octavos de final, el mejor tenista en tierra batida y ganador de 20 Grand Slams se verá las caras ante el australiano Jordan Thompson, quien viene de superar a Borna Coric por 2-6, 6-4 y 6-2.

Con 34 años encima, 19 después de su primer triunfo en el circuito ATP allá por el 2002 al torneo de Mallorca, Rafa continúa con hambre de hacer historia en el deporte de la raqueta. En aquella oportunidad, el español 762 del mundo tenía 15 años, 10 meses y 26 días cuando se enfrentó al paraguayo Ramón Delgado (81 del ránking), quien había vencido al mítico Pete Sampras en Roland Garros 1998. Lo venció en una hora y 23 minutos por un doble 6-4.

Rafael Nadal, con su victoria a Feliciano López, ingresa a un grupo de selecto de tenistas en la era abierta que ganaron un millar o más de partidos. Su amigo Roger Federer, Ivan Lendl y Jimmy Connors son los otros jugadores que alcanzaron y superaron los 1.000 triunfos.