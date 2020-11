Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos EN VIVO ONLINE GRATIS este jueves 5 de noviembre en partido por la Liga 2. La transmisión por internet podrás seguirla a través de Gol Perú desde la 1.00 p. m. De igual manera, podrás seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook. Además La República Deportes realizará una transmisión EN VIVO GRATIS.

¿Cómo llega Unión Comercio?

Unión Comercio cayó 1-0 ante Sport Chavelines en su debut en la Liga 2. En el inicio del segundo tiempo Christian Adrianzén, exjugador de Alianza Lima anotó el único tanto del partido.

¿Cómo llega Comerciantes Unidos?

Comerciantes Unidos tampoco pudo ganar en su debut, pues cayó 2-0 ante El Pirata. La figura del partido fue Wilmer Aguirre, exfutbolista ‘blanquiazul’ que marcó un doblete.

Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos: Ficha del partido

PARTIDO Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos ¿Cuándo juegan? Jueves 5 de noviembre ¿A qué hora juegan? 1.00 p. m. ¿En qué canal? Gol Perú (SD 14, HD 714)

¿A qué hora juega Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos?

Si quieres saber el horario del encuentro entre Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por la jornada 2 de la Liga 2, aquí lo precisamos de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 1.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D.C.): 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos?

Para ser testigo de este emocionante encuentro entre Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos, deberás sintonizar este canal de transmisión: Gol Perú.

¿Cómo ver Golperu EN VIVO?

Para que disfrutes el minuto a minuto del fútbol peruano solo debes sintonizar Gol Perú por los canales (SD 14, HD 714).

¿Cómo VER EN VIVO por Internet Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos?

Si no estás en casa, pero no te quieres perder ningún incidente del Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos, solo debes conectarte a la aplicación de Movistar Play y podrás ver EN VIVO el duelo de la de la Liga 2 (Segunda División). Cabe recordar que podrás acceder siempre y cuando seas cliente del servicio mencionado.

