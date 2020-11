Excompañero de Gianluca Lapadula: “Siempre tuvo la intención de jugar en Perú”

Después de idas y venidas, finalmente Gianluca Lapadula sacó sus documentos que lo acreditan como peruano y fue convocado a la selección nacional para disputar los duelos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022. No solo él y su familia se mostraron contentos con esta oportunidad, sino también su excompañero del Genoa de Italia Nicolás Spolli.

“Siempre tuvo la intención de jugar en la selección peruana, de hecho siempre le decía ‘tienes que aprender a hablar mejor el español para cuando te llamen de Perú y se reía’. La verdad me pone contento porque él siempre quiso jugar para la selección de Perú, eso lo recuerdo muy bien”, comentó el zaguero en conversación con RPP.

Spolli, quien acaba de retirarse del fútbol, destacó que Gianluca Lapadula “entiende el español y se hace entender”, además de señalar las virtudes del delantero del Benevento, quien ya cuenta con tres goles en su haber en la que va de la temporada.

“Es un jugador de mucho temperamento, un delantero que no da ninguna pelota por perdida, que da el máximo por el equipo, trabaja para el equipo, no es solo el goleador. Más allá de tener un buen olfato para el gol, trabaja mucho para el equipo”, finalizó Spolli.

Gianluca Lapadula se expresa

Tras el partido ante Hellas Verona, el atacante del Bevento se pronunció acerca de su convocatoria a la Bicolor. “Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. El staff de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, expresó a la prensa italiana.

