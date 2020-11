Christian Cueva quiere “campeonar o clasificar a un torneo internacional” con Malatyaspor [VIDEO]

Christian Cueva ha tenido una considerable mejora en su ritmo futbolístico desde que llegó al Yeni Malatyaspor de la Superliga de Turquía, pues hasta el momento lleva disputados siete partidos con su nuevo club, casi el doble de los que jugó un año antes durante su etapa en el Santos de Brasil y Pachuca de México. La confianza que siente en el cuadro de los Tigres hace que ‘Aladino’ busque retribuir de la mejor forma posible el buen trato recibido, según declaró en una reciente entrevista.

“Quiero aportar lo mejor con goles, asistencias y jugando bien. Y si juego mal, defender de cualquier manera al club. Mi primera intención es conseguir objetivos grupales antes que individuales. Cuando llegue a marcar mi primer gol será diferente porque tendré otra confianza y eso es lo que estoy esperando ahora”, señaló el volante en diálogo con el canal oficial de su equipo en YouTube.

“Mi objetivo es campeonar y siento que tenemos el plantel para ello y sobre todo el apoyo del club para sacar adelante esto. Y si no es así, el objetivo será clasificar a un torneo internacional”, continuó Cueva, quien explicó que decidió aceptar la oferta del Malatyaspor porque ello significaba “volver al fútbol europeo en una liga competitiva”.

Por último, no descartó la posibilidad de permanecer en el club tras cumplir su contrato, que finaliza a mediados del 2021. “Pienso en el día a día, no pienso a futuro. Si se da la oportunidad de seguir en Malatya, voy a estar feliz porque es un club que me abrió las puertas y me dio la confianza. (El club) es mi presente y lo único que me importa ahora”, manifestó.

Cueva sobre Lapadula: “Le daremos el recibimiento que se merece”

Por otro lado, Christian Cueva realizó este miércoles una transmisión en vivo mediante su cuenta de Instagram en la que se refirió a la convocatoria de Gianluca Lapadula para los próximos partidos de la selección peruana.

“Todo futbolista que venga a sumar a la selección es bienvenido. Lapadula es un jugador importante que nos va a ser muy útil, acá le daremos el recibimiento que se merece”, dijo ‘Cuevita’ en respuesta el comentario de uno de sus seguidores.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.