Selección peruana: operativo Chile en marcha

En un lunes que parecía como cualquier otro, con una fecha más de la Liga 1 jugándose desde temprano, en las entrañas de la Videna ya se empezaba a preparar el periplo que concitará la atención de todo el país en las próximas dos semanas, una campaña sureña que llevará a nuestra selección a buscar sus primeros triunfos en estas eliminatorias.

Con solo una idea en mente, 4 futbolistas seleccionados del torneo local llegaron a las instalaciones de San Luis para iniciar los trabajos de cara a los encuentros ante Chile (13 de noviembre en Santiago) y Argentina (17 de noviembre en Lima), partidos correspondientes a la segunda fecha doble de eliminatorias.

Los jugadores que arrancaron el ciclo preparatorio fueron el portero y lateral izquierdo de Universitario de Deportes, José Carvallo y Aldo Corzo; el zaguero de la Universidad César Vallejo, Christian Ramos; y el arquero de Sporting Cristal, Renato Solís, quien goza de su primer llamado a la selección mayor. Christofer Gonzales no estuvo por asuntos personales.

Los 5 elegidos realizaron trabajos regenerativos orientados a potenciar su fuerza física. Ellos recibieron el apoyo de los seleccionados sub-20, quienes también se encuentran entrenando bajo órdenes del profesor Carlos Silvestri.

Llegan con ritmo

Los jugadores que llegan del extranjero aún no tienen fecha exacta de arribo. Todo indica que será la próxima semana dependiendo de los permisos de sus respectivos clubes. No obstante, los pocos días que Ricardo Gareca tendrá al equipo completo no son motivos de mucha preocupación, ya que, afortunadamente, la mayoría de seleccionados vienen jugando en sus respectivas ligas y casi todos vieron acción este fin de semana.

En España, Luis Advíncula y Jean Pierre Rhyner fueron titulares en los triunfos de Rayo Vallecano y Cartagena en la segunda división, mientras que, en la liga de honor, Renato Tapia no pudo hacer mucho para evitar la caída del Celta por 4-1 ante Real Sociedad.

Christian Cueva, Miguel Araujo y Sergio Peña también gozan de regularidad en el Viejo Continente. André Carrillo sumó una asistencia en un Al Hilal que se mantiene líder de su liga y, en México, Yoshimar Yotún jugó 65 minutos el pasado domingo. Por otro lado, con la incertidumbre de si Gareca podrá contar con ellos, todos los compatriotas que militan en la MLS tuvieron minutos.

Aunque la mayor parte de la atención estuvo puesta en el delantero que debutará con la Blanquirroja en la fecha doble, Gianluca Lapadula. El flamante atacante de la selección peruana anotó en la derrota del Benevento por 3-1 ante el Hellas Verona. Lapadula deberá presentarse en el choque ante el Spezia el próximo sábado, por lo que su llegada a la capital tendría que darse entre el 8 y 9 de noviembre.

En tanto, la logística para el viaje de la selección a Chile se encuentra casi definida. El gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, confirmó que el viaje al país sureño será el 11 de noviembre.

No habrá público en el Perú vs. Argentina

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, desterró la posibilidad de que el encuentro entre Perú y Argentina se lleve a cabo con la presencia de 5.000 hinchas, tal como lo venía solicitando la FPF. “No estamos de acuerdo. No es prudente. Nos pidieron opinión en el Consejo de Ministros, hemos opinado que no es factible”, afirmó.