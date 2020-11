Desde Sport Chavelines insisten en que en la Liga 2 habrían intereses para favorecer a un equipo. En declaraciones a Líbero, Jean Acevedo, presidente del club de Pacasmayo, volvió a cuestionar la tres fechas de suspensión que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le impuso a su jugador Adrián Zela por romper protocolos y que, según el directivo, “le corta las piernas” al futbolista.

“Aquí como que se avizora que quieren que campeone un equipo y vamos a tener que luchar porque no se cumpla. Que se juegue limpio, que se juegue al fútbol y no con esas cosas que empañan al fútbol”, sostuvo el máximo directivo del club Sport Chavelines.

Acevedo considera que la Comisión Disciplinaria de la FPF demoró mucho para sancionar a Zela por haber faltado al estado de emergencia cuando era jugador de Sport Boys, hace algunos meses.

“Nosotros sabíamos que tal vez iba a ver sanciones, pero debieron ser antes, no en pleno campeonato como en el caso de Zela, que le cortan las piernas a un jugador que pensó que no lo sancionarían, lo que fue más grave es que lo de La Torre (también sancionado por indisciplina) salió más antes y lo de Zela no. Hay que luchar con todo y contra todos”, consideró.

El presidente de Sport Chavelines justificó la decisión del club en contratar a Adrián Zela y Sebastián La Torre, pese a que fueron desvinculados de sus clubes (Sport Boys y Vallejo, respectivamente) por haber participado en distintas reuniones sociales en pleno estado de emergencia, siendo intervenidos por la policía.

“Que tire la primera piedra quien esté libre de pecado, todos podemos cometer errores, pero somos instituciones distintas y nos manejamos distinto. Aquí tenemos normas de conducta muy estrictas y por eso los contratamos, porque confiamos en que ellos pueden corregir sus errores y darnos su más grande capital que es su juego”, precisó.