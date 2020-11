Pochettino sobre su salida del Tottenham: “Me sentí decepcionado y un poco molesto”

Mauricio Pochettino fue director técnico del Tottenham durante 5 años, etapa en la que estuvo cerca de conseguir una Champions League y que es considerada por hinchas y medios como exitosa. Sin embargo, su era al mando de los spurs terminó en el año 2019 para darle paso a José Mourinho.

Pochettino conversó con Sky Sports en una entrevista en la que se sinceró sobre su salida del cuadro londinense. El entrenador argentino confesó sentirse “un poco molesto”, ya que había formado un vínculo con el club.

“Después de un año, puedo decir que me sentí decepcionado, un poco molesto y descontento. Después de 5 años y medio, el vínculo con empleados, jugadores y aficionados era muy fuerte. No voy a mentir. Pero, en cierto modo, entiendo muy bien cómo es el fútbol. El estadio, en nuestra etapa, nuestro capítulo... el club tenía que cambiar. No me voy a quejar ni por el club ni por la decisión. Lo único que puedo hacer es respaldarlos, porque todavía mantenemos una buena relación”, aseguró.

Por otro lado, Pochettino no descartó volver en algún momento a la Premier League. “No lo sé. No voy a cerrar ninguna puerta. Lo aprendí cuando era muy muy joven. Como me solía decir mi primer entrenador, Jorge Griffa, el fútbol ya dictará mi camino. Estoy esperando para ver cuál es el proyecto adecuado para nosotros, cuál es la dirección correcta para tomar”, manifestó.

“Estoy lleno de energía. Me encantaría involucrarme en el deporte, pero, al mismo tiempo, necesito entender que este es un buen momento para esperar. Es necesario esperar a que llegue el proyecto adecuado, y tengo claro que el fútbol va a traer las oportunidades que quiera, y hay que estar abiertos y aceptarlo o no”, agregó.

Finalmente, Pochettino mencionó que su relación con José Mourinho es muy buena. “Es un buen amigo. Un entrenador que siempre me ha tratado muy bien. Cuando estaba en el Real Madrid, recuerdo que me invitó al partido de Champions contra el Ajax y estuvimos hablando en el vestuario del Bernabéu hasta que un delegado tuvo que avisarle: ‘Jose, el partido está a punto de empezar, nos tenemos que ir’”, relató.

Tottenham, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.