Lionel Messi no renovará con el Barcelona, según ‘El Chiringuito’

Lionel Messi no ha desistido de su idea de dejar el FC Barcelona a final de temporada (2020-21). Según apuntó ‘El Chiringuito’ de España, el rosarino tiene decidido marcharse de la ciudad Condal y escuchar ofertas al cierre de la campaña 2020-21.

Eduardo Inda, periodista español, señaló que el Inter de Milán está mejor posicionado que el Manchester City para obtener los servicios de Lionel Messi, con un contrato que incluiría beneficios tributarios gracias a las leyes que rigen en territorio italiano.

📌EXCLUSINDA #Inda: "MESSI tiene una OFERTA muy potente del INTER y se complica su renovación". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/ybxkVRRcsW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 3, 2020

“Se complica la renovación de Messi. En estos momentos no quiere renovar y tiene una oferta muy potente del Inter de Milán. En Italia tienen una especie de Ley Beckham y el fútbol italiano está renaciendo. Gana 70 netos por temporada, que son 140 brutos, algo más que en Catalunya porque pagan el 40 y pico por ciento”, manifestó Inda.

Lionel Messi disputó 10 partidos oficiales y solo anotó cuatro tantos, todos de penal

Desde que empezó LaLiga en setiembre, Lionel Messi disputó seis partidos y anotó en una sola ocasión. Este fue en la victoria por 4-0 ante Villareal por la primera jornada del torneo local, encuentro en el que puso el tercero para el conjunto azulgrana desde los 12 pasos. Luego, vinieron los duelos ante Celta de Vigo y Sevilla, donde no marcó.

Tras esto, el argentino jugó la primera fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 con la selección Albiceleste y logró una anotación de penal ante Ecuador.

En la derrota ante Getafe (1-0), no tuvo muchas ocasiones. Sin embargo, sí lo hizo en la jornada contra Ferencváros por la Champions League. Lionel Messi (27′) hizo el primero de los cinco goles en la victoria. Días después, no pudo repetir su buena actuación ante Real Madrid y Barcelona cayó por 1-3, pero ante Nápoli volvió a aparecer en el marcador al colocar el 2-0 (92′). Esa fue su última anotación con la camiseta del FC Barcelona, ya que ante Deportivo Alavés (1-1) no tuvo la misma suerte.

