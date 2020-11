De talla y altura. Carlos Zegarra es uno de nuestros referentes cuando queremos hablar de deportistas olímpicos, medallista panamericano y gestión dirigencial en el deporte. Ha sido un deportista “rebelde” que quiso cambiar la Federación Peruana de Judo y como presidente 2012 – 2016 y 2016 – 2020 ha elevado la capacidad y logros con los judocas que nos han dado medallas alrededor del mundo.

“Chiquito”, quien ha sido olímpico en Beijing 2008 y medallista de bronce en los Panamericanos Río 2007, ha construido una nueva identidad en el Judo Peruano. Y no lo hizo solo, ha tenido un equipo. Trabajando 24 horas por 7 días a la semana con su esposa María Martínez, quien es Jefa de la Unidad Técnica, y el aporte de todos los trabajadores de la Federación, además del talento y esfuerzo de los judocas.

Bajo el aliento de Zegarra, el comando técnico que lidera María Martínez y todos los entrenadores y deportistas, hoy, este deporte, está luchando para que seis judocas, Dilmer Calle, Brillith Gamarra, Juan Postigos, Alonso Wong, Yuta Galarreta y Yuliana Bolívar, logren un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio que se realizarán el próximo año.

Los seis judocas mencionados pertenecen al Programa de Apoyo al Deportista y al Programa Vamos con Tokio del Instituto Peruano del Deporte. Carlos Zegarra hizo un balance de su gestión.

Están sucediendo elecciones en todas las federaciones. ¿Cómo quedará la Federación de Judo?

El Judo, como Junta Directiva, hemos tenido una reunión con Manuel del Castillo (vicepresidente de Judo), llamamos a elecciones y ninguno de la Junta Directiva se reelige. Queremos gente nueva en todos los cargos. No queremos cometer errores en la convocatoria y cumpliremos las nuevas disposiciones legales.

¿Cómo se encuentran los clubes de Judo?

Es importante y tengo la certeza que nuestros clubes también aprendieron junto con nosotros y van a elegir bien a sus gobernantes, y también tengo otra segunda certeza, creo que es más importante, es que no tenemos deportistas ignorantes y nuestros deportistas van a salvaguardar los intereses legítimos de nuestra federación, se los aseguro.

¿Para ti el judo ha mejorado en los últimos tiempos?

Confío realmente en todo el proceso y el trabajo que hemos hecho. En la confianza que nos hemos ganado, en el trabajo articulado con los clubes, con nuestros deportistas y que van a saber elegir a sus gobernantes y espero que haya una consecución de todos los temas que son perfectibles, y estos terminen de desarrollarse, porque nosotros somos una gestión que considero que hemos hecho mucho, pero que todavía queda mucho por hacer.

Esperemos que no paren los éxitos en el judo

No vamos a permitir que el judo peruano se pare. Me considero buen competidor y jamás permitiría que alguien pase por encima de todo, el trabajo que los entrenadores, los deportistas y que los clubes han hecho

¿Qué piensan los deportistas?

Siempre he considerado que los deportistas deben tener derecho a voz y voto en las asambleas, siempre y cuando nos aseguremos, como dirigentes, que los deportistas no sean mal utilizados y que tampoco se lleve a la politización el voto de un deportista.

En el Judo ya se están organizando los deportistas para hacer una comisión de atletas. De hecho, queremos postular a uno de nuestros deportistas a la Comisión de Atletas de la Federación Mundial. Creo que, un deportista educado, consciente, que entienda el contexto político y su rol, su aporte, sin duda, sería muy importante.

¿Por qué te hiciste dirigente?

Yo me hice dirigente por ser un deportista rebelde y dije no, no voy a ser más deportista, tampoco un buen deportista te hace ser un buen dirigente, así como tampoco ser un buen deportista te hace ser un buen entrenador, hay que formarse. He aprendido en el camino con el apoyo de mis deportistas, mi comando técnico y de todos los clubes y juntos con trabajo consensuado hemos sacado adelante nuestra disciplina deportiva, si ese respeto y esa equidad no existe, yo veo muy difícil que con ‘yoismos’, una disciplina deportiva pueda salir adelante.

¿El judo es una familia?

Las federaciones son imperfectas y solo construyendo juntos se puede sacar adelante los objetivos en común. Lo que más destaco es haber tenido el apoyo de los clubes, de los entrenadores y deportistas para construir con coherencia, con autoridad moral de cada uno, si ese trabajo no se da en las distintas federaciones y solo uno tiene voz, voto, es mandamás y pone sus ideas no van a crecer jamás.

Es importante destacar que para el desarrollo y avance del judo existe la posibilidad que María Martínez, jefa de la Unidad Técnica, pueda postularse a la presidencia de este deporte con el apoyo de las bases y los clubes responsables.

