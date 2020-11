Sport Chavelines vs. Unión Huaral EN VIVO ONLINE se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la segunda fecha de la Liga 2. El partido se jugará en el estadio San Marcos a partir de las 10.30 a. m. (hora peruana) con transmisión EN DIRECTO por la señal de Gol Perú.

Además, recuerda que el cotejo entre Sport Chavelines vs. Unión Huaral EN VIVO podrás seguirlo en La República Deportes. En esta nota podrás encontrar el minuto a minuto del partido, así como las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias.

Sport Chavelines debutó con triunfo en la Liga 2 por 1-0 ante Unión Comercio con gol de Christian Adrianzén. El cuadro de Gustavo Onaindia no contará con Palomino por expulsión, ni con el capitán Adrián Zela (con tres fechas de suspención) tras decisión de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

“Con fecha 28 de octubre, nuestro club recibió la Resolución [...] emitida por la Comisión Disciplinaria en la cual se ha dispuesto: Sancionar al señor Adrián Zela Terry, actual jugador de nuestro club con la suspensión de tres fechas (03) de partido efectivas a partir de la siguiente jornada”, se lee en el comunicado del club.

En tanto, Unión Huaral perdió 3-1 ante Juan Aurich. 'Los Naranjeros’ no pudieron sostener el 1-0 con gol de Diego Rebaño y fue remontado con un tanto de Marcelo Zamora y un doblete de Alejandro Ramírez.

“Siempre hay que corregir cuando acaba un partido, ganes o pierdas. Tenemos que corregir la eficacia, que nos está faltando. Hay que capitalizar esas posibilidades de gol que creamos”, indicó el DT Duilio Cisneros.

¿A qué hora juega Sport Chavelines vs. Unión Huaral?

Si quieres saber el horario del encuentro entre Sport Chavelines vs. Unión Huaral EN VIVO por la jornada 2 de la Liga 2, aquí lo precisamos de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 10.30 a. m.

México: 10.30 a. m.

Colombia: 10.30 a. m.

Ecuador: 10.30 a. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D.C.): 11.30 a. m.

Venezuela: 11.30 a. m.

Paraguay: 11.30 a. m.

Chile: 12.30 p. m.

Argentina: 12.30 p. m.

Brasil: 12.30 p. m.

Uruguay: 12.30 p. m.

España: 4.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Sport Chavelines vs. Unión Huaral?

Para ser testigo de este emocionante encuentro entre Sport Chavelines vs. Unión Huaral EN VIVO, deberás sintonizar este canal de transmisión: Gol Perú.

¿Cómo ver Golperu EN VIVO?

Para que disfrutes el minuto a minuto del fútbol peruano solo debes sintonizar Gol Perú por los canales (SD 14, HD 714).

¿Cómo VER EN VIVO por Internet Sport Chavelines vs. Unión Huaral?

Si no estás en casa, pero no te quieres perder ningún incidente del Sport Chavelines vs. Unión Huaral, solo debes conectarte a la aplicación de Movistar Play y podrás ver EN VIVO el duelo de la de la Liga 2 (Segunda División). Cabe recordar que podrás acceder siempre y cuando seas cliente del servicio mencionado.

