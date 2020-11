Diego Armando Maradona fue internado en la tarde del último lunes en el sanatorio Ipensa, de la provincia de Buenos Aires, para ser sometido a un chequeo general debido a un “bajón anímico”. El médico personal del entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Leopoldo Luque, informó que su estado no es grave y negó que el exfutbolista tuviera un contagio de coronavirus.

“(Diego) Está mal psicológicamente y repercute en el cuerpo, se alimenta mal, le cambia todo. Es el factor principal que lleva a que sea internado”, declaró Lupe en rueda de prensa desde la puerta de la clínica. “Diego perdió peso porque venía entrenando. Lo vi triste, nos llevó a internarlo de común acuerdo. Diego es una persona de ciclos, a veces está muy bien y de a ratos no tan bien. No me gustaba el momento en el que estaba, traerlo acá ayuda”, agregó.

Luque remarcó que Maradona “es un paciente de edad con muchas presiones en su vida”. “Es muy difícil ser Maradona. Yo creo que Diego es alguien que toma sus decisiones constantemente. Él no está acá porque lo traje yo. Está acá porque quiso venir”, enfatizó.

Maradona: los 60 años con triunfo de Gimnasia

Maradona, que el viernes 30 de octubre cumplió 60 años, estuvo ese día en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata. Lució introspectivo y sus movimientos resultaron lentos, y se retiró del estadio apenas comenzó el partido. El segundo entrenador, Sebastián Méndez, se hizo cargo del equipo que venció a Patronato por 3-0.

Antes del encuentro Maradona fue recibido y homenajeado por el presidente del club, Gabriel Pellegrino, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli.

Con información de EFE.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.