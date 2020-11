Barcelona vs. Dinamo Kiev EN VIVO | Se enfrentan este miércoles vía ESPN 2 por la jornada 3 del grupo G de la Champions League. Este partido se jugará en el Camp Nou y podrás ver el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Dinamo Kiev?

Para seguir la transmisión del Barcelona vs. Dinamo Kiev, en esta nota podrás conocer el momento en el que iniciará este compromiso en tu país:

Países Hora del Barcelona vs. Dinamo Kiev México 2.00 p. m. Perú 3.00 p. m. Ecuador 3.00 p. m. Colombia 3.00 p. m. Estados Unidos (Nueva York, Florida y Miami) 3.00 p. m. Venezuela 4.00 p. m. Bolivia 4.00 p. m. Argentina 4.00 p. m. Uruguay 4.00 p. m. Paraguay 4.00 p. m. Chile 4.00 p. m. Brasil 4.00 p. m. España 9.00 p. m.

El FC Barcelona recibe este miércoles a un Dinamo Kiev, diezmado por la COVID-19, en busca de tres puntos que le afiancen como líder del grupo G de la Champions League, tras su última victoria sobre la Juventus.

En el último empate 1-1 con el Alavés el sábado 31 de octubre por LaLiga Santander, el técnico Ronald Koeman se mostró especialmente preocupado por la falta de eficacia, a pesar de generar muchas ocasiones.

“Me gusta la actitud (del equipo), cómo trabaja, las ganas que veo, lo que no me gusta es que tenemos que sacar más rendimiento, creamos ocasiones claras, pero fallamos”, dijo el técnico del Barça en la conferencia de prensa previa al Barcelona vs. Dinamo Kiev.

Por su parte, el equipo ucraniano llegó a Barcelona con hasta nueve ausencias por la COVID-19, entre ellos los dos primeros porteros, a los que hay que unir las bajas de otros tres jugadores lesionados y el sancionado capitán Serhiy Sydorchuk.

El Dinamo Kiev, que tenía previsto pasar nuevas pruebas de coronavirus en la mañana de este martes, solo cuenta con el mínimo necesario de 13 jugadores de la lista A para el partido contra el FC Barcelona.

Tercer clasificado del grupo, el Dinamo Kiev perdió en su estreno con la Juventus (2-0) y empató con el Ferencvaros (2-2), por lo que una victoria aún podría mantenerlo en la pelea por la clasificación para la siguiente ronda de la Champions League.

¿En dónde ver el partido de Barcelona vs. Dinamo Kiev?

Para seguir las incidencias del Barcelona vs. Dinamo Kiev EN VIVO por la fecha 3 del Grupo G de la Champions League tendrás que estar al tanto de los siguientes canales de transmisión:

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

España: Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, ESPN Play

México: ESPN Play, ESPN Norte

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Alineaciones probables del Barcelona vs. Dinamo Kiev

FC Barcelona: Ter Stegen - Dest, Piqué, Lenglet, Alba - Pjanic, De Jong - Griezmann, Messi, Dembélé - Fati.

Dinamo Kiev: Neshcheret - Kędziora, Zabarnyi, Popov, Syrota - Shepeliev, Andriyevskiy - Tsygankov, Buyalskiy, De Pena - Supryaha.

Árbitro: Michael Oliver (ENG)

