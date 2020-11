La crisis por el Covid-19 parece haber encontrado en Italia una especie de epicentro que mantiene al país europeo al borde de un nuevo rebrote. Sin embargo, ni siquiera un virus ha podido tumbar a dos de las estrellas más importantes del fútbol mundial, quienes, con sus goles y actuaciones, han puesto a la Serie A en el tope del interés futbolístico alrededor del globo.

Más de 20 días le tomó a Cristiano Ronaldo superar la enfermedad que, por lo visto continuamente en sus redes sociales, no mermaba en lo más mínimo su capacidad física. Tres pruebas se le hicieron en el transcurso de su aislamiento y las tres dieron positivas, prolongando su ausencia de un equipo que evidenció necesitarlo en demasía.

Y es que, sin el astro portugués, Juventus solo ganó uno de sus últimos cuatro partidos, perdiendo pisada en la Serie A.

Con la cuarta prueba arrojando un resultado negativo, Andrea Pirlo pudo contar con su principal figura y el Spezia fue el desafortunado rival. Cristiano Ronaldo ingresó al 56′ de un partido que se encontraba empatado 1-1 y solo le bastaron tres minutos para gritarle al mundo que estaba de regreso.

Con la gambeta que le caracteriza, se sacó al arquero para disparar cómodo a una valla desguarnecida. Con el campo ya totalmente inclinado por su presencia, Ronaldo aumentó su cuenta personal picando el esférico en una ejecución de tiro penal. Fue el 4-1 que disfrazó de mero trámite un partido que sin él en el campo, se le había complicado a la Vecchia Signora.

El monstruo de Milan

A los 39 años, cualquier profesional del deporte estaría pensando en el retiro, si es que no tomó esa decisión ya. Pero Zlatan Ibrahimovic no es un futbolista cualquiera y ha encontrado en el AC Milan la fuente de una nueva juventud, aunque tratándose de él, cabe preguntarse si en algún momento envejeció.

Zlatan está entero y no solo es la figura fulgurante en el renacimiento de uno de los clubes más importantes de la historia, sino que también se las ha arreglado para anotar 7 goles en las primeras 6 jornadas de la liga, cada uno de los tantos, con el sello personal del sueco. Ni siquiera el coronavirus ha podido frenarlo: "El covid ha tenido el coraje de desafiarme.

Se equivoca", se animó a decir. La última fecha no fue la excepción. AC Milan empataba 1-1 ante Udinese cuando a Zlatan se le ocurrió que era momento para sacar uno de esos movimientos marca de fábrica. Con una espectacular chalaca (83′), el delantero puso el 2-1 final y afianzó al cuadro rossonero en los más alto de la tabla.

más alto de la tabla. Zlatan y Cristiano son continuamente señalados por sus egos, los mismos que son tan grandes que solo su talento se les llega a equiparar y la atención que le vienen atrayendo a la Serie A se debería mantener firme hasta que se vean las caras en enero.

En tanto, el AC Milan tendrá que seguir la senda ganadora que los tiene en la cima (puesto 1 con 16 puntos), mientras que Juventus (puesto 3 con 12) debe retomar el rumbo si quiere sumar su décimo scudetto consecutivo. Esto recién empieza.

Reacciones

Cristiano Ronaldo, jugador de Juventus

“Estoy muy contento, fueron 18 o 19 días en los que no pude hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol. Pero me sentía bien y ha vuelto el ‘Cris’ de siempre”. “¿Por qué correr cuando puedes volar? Es un lindo gol, pero lo más importante era ganar. Pongo sobre mis hombros la presión y la responsabilidad, eso me gusta”.

Zlatan Ibrahimovic, jugador de AC Milan

