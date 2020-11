Real Madrid vs. Inter EN VIVO: cómo y dónde ver la Champions League

El partido Real Madrid vs. Inter se llevará a cabo EN VIVO desde el Estadio Alfredo Di Stefano por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League. La transmisión va por internet vía ESPN 2 y ESPN Play a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos serán a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Real Madrid?

La situación es límite para el equipo de Zinedine Zidane. La dinámica en la Liga de Campeones es más que preocupante. Un equipo que pasó de reinar en la competición a lo largo de un ciclo histórico, cuatro conquistas en cinco años, a ganar apenas uno de sus seis últimos partidos. Un desplome especialmente dañino de local, con dos derrotas consecutivas y una victoria en siete partidos entre el Santiago Bernabéu y el Alfredo di Stéfano.

Debe corregirlo de inmediato o estará más cerca de caer a la Europa League o quedar eliminado, que de disputar los octavos de final. El Real Madrid jamás lo vivió en su historia desde el cambio de nomenclatura de la competición. La situación se repite respecto al año pasado; el nivel de los adversarios, no. Ahora es el Inter de Milán el que medirá la reacción madridista tras caer con estrépito en su estreno ante el Shakhtar y conseguir un empate agónico en la visita al Borussia Mönchengladbach.

La esperanza se deposita en Eden Hazard. Al fin sin dolores, él asume el liderazgo que se le demanda ante el Huesca con un gol para enmarcar en su primera titularidad del curso. El regreso del belga devuelve el optimismo por lo que aporta en la zona de ataque. Sin pegada desde que Cristiano Ronaldo dijo adiós, pero con un Karim Benzema más mordaz cuando se asocia con un futbolista que habla su idioma.

Todo apunta a que Marco Asensio se mantendrá de inicio y que Zidane dará continuidad a un equipo que comienza a ser reconocible tras un inicio de temporada con rotaciones infructuosas. Ante las ausencias de Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Nacho Fernández y Eder Militao, Lucas Vázquez se ve obligado a forzar con molestias musculares por la carga de partidos.

¿Cómo llega Inter?

El Inter llega a Madrid contra las cuerdas, después de empezar su camino europeo con dos empates (2-2 contra el Borussia Mönchengladbach y 0-0 ante el Shakhtar), y con la seria duda de Lukaku, por problemas musculares. Autor de 34 goles el año pasado en su primera campaña, había sido el líder indiscutible en sus primeros siete partidos, en los que anotó otros tantos goles.

Con Lautaro Martínez que, tras un buen arranque goleador, con tres tantos en sus primeros tres encuentros, lleva un mes sin ver puerta. El atacante belga logró matizar con sus dianas un momento gris de todo el equipo. A los dos empates de la Champions se sumó un tímido arranque liguero, con dos igualadas y una derrota por un solo triunfo, en los últimos cuatro encuentros de la Serie A, lo que dejó al Inter en la sexta plaza y ya a cinco puntos del líder AC Milan.

Todo ello obliga a los hombres de Antonio Conte a dar un fuerte cambio de dinámica a su campaña en la visita al Real Madrid. Esto si quieren tener opción de llegar a los octavos de final, tras las últimas dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos. Sin Lukaku y con Alexis Sánchez tocado, es probable que el DT italiano confirme a Ivan Perisic adaptado en la delantera junto al ‘Toro’, una apuesta ya vista el pasado sábado en el 2-2 liguero contra el Parma.

Con información de EFE

Real Madrid vs. Inter: ficha del partido

Real Madrid vs. Inter: Ficha del partido ¿Cuándo juegan? Martes 3 de noviembre ¿Dónde? Estadio Estadio Alfredo Di Stefano ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y ESPN Play

Real Madrid vs. Inter EN VIVO: posibles alineaciones del partido de la Champions League

Real Madrid : Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Fede Valverde, Kroos; Marco Asensio, Hazard y Benzema.

Entrenador: Zinedine Zidane

Inter de Milán : Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Achraf, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lautaro y Perisic.

Entrenador: Antonio Conte

Real Madrid vs. Inter: ¿a qué hora ver el partido de la Champions League?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 1.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Italia: 10.00 p. m.

Francia: 10.00 p. m.

Alemania: 10.00 p. m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Inter EN VIVO ONLINE por la Champions League?

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)

Real Madrid vs. Inter: ¿en qué canales ver el partido de la Champions League?

Real Madrid vs. Inter en Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Real Madrid vs. Inter en Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Real Madrid vs. Inter en Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Real Madrid vs. Inter en Brasil: TNT Go, TNT Brasil, Esporte Interativo Plus

Real Madrid vs. Inter en Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Real Madrid vs. Inter en Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Real Madrid vs. Inter en Costa Rica: Fox Sports Cono Norte

Real Madrid vs. Inter en Ecuador: ESPN Play Sur

Real Madrid vs. Inter en Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Real Madrid vs. Inter en Alemania: Sky Sport 1/HD, DAZN, Blue Sport, Sky Ticket, Sky Go

Real Madrid vs. Inter en Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Uno, NOW TV, Canale 5, Sky Sport 252

Real Madrid vs. Inter en México: Fox Sports Cono Norte

Real Madrid vs. Inter en Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Real Madrid vs. Inter en España: Mitele Plus, Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Real Madrid vs. Inter en Reino Unido: BTSport.com, BT Sport App, BT Sport ESPN

Real Madrid vs. Inter en Estados Unidos: CBS All Access, TUDN.com, TUDN App, TUDN Radio, TUDN USA, TUDNxtra, UniMás, ZonaFutbol, Univision NOW

Real Madrid vs. Inter en Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Real Madrid vs. Inter en Venezuela: Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Sur

Real Madrid vs. Inter: ¿dónde se juega el partido de la Champions League? | Mapa

El lugar donde se disputará el Real Madrid vs. Inter EN VIVO por la jornada 3 del grupo B de la Champions League es en el Estadio Alfredo Di Stefano, ubicado en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, en la ciudad de Madrid, España.

Real Madrid vs. Inter: ¿dónde ver el partido de la Champions League?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Real Madrid vs. Inter EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.