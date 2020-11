Gianluca Lapadula: los requisitos que necesita para jugar ante Chile y Argentina

La convocatoria de Gianluca Lapadula a la selección peruana representa un cambio importante en el equipo de Ricardo Gareca, pero no asegura la participación del delantero frente a Chile y Argentina, el 13 y 17 de noviembre, respectivamente.

Este lunes 2 inició la preparación de la selección peruana de cara a la próxima jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022, en las que se espera ver el debut del ‘Tanque Inca’ con la camiseta de la Blanquirroja, ¿podrá hacerlo?

Gianluca Lapadula cuenta con la partida de nacimiento que lo acredita como peruano; sin embargo, no puede saltar al gramado integrando el once del equipo hasta que tenga DNI y pasaporte, es decir, no está asegurada su presencia en los duelos que se vienen.

Convocatoria de Ricardo Gareca a Gianluca Lapadula

Por ello, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) acelera a que se concrete la documentación requerida para autentificar la nacionalidad peruana del delantero de Benevento. Asimismo, enviará el registro pertinente a la Comisión de Estatutos de la FIFA con tal de que haya transparencia y legitimidad en todo el procedimiento.

De otro lado, incluirán información sobre el único partido amistoso que Gianluca Lapadula jugó con la selección peruana, el cual fue ante San Marino. En otra oportunidad fue convocado, pero no ingresó al campo.

De esta manera, Ricardo Gareca y su comando técnico están a la espera de que se concrete la gestión, mientras tanto se concentran en la preparación de la selección peruana en su última participación del año en la etapa clasificatoria rumbo a Qatar 2022.

FIFA se pronunció sobre si Gianluca Lapadula

El mismo día, la FIFA respondió a la carta que le había enviado la Federación Peruana de Fútbol (FPF), luego de que el atacante del Benevento de Italia haya iniciado los trámites en Turín para obtener su DNI.

“Lamentamos tener que informarle que, en base a la documentación que actualmente tenemos a nuestra disposición, no estamos en condiciones de confirmar que se cumplen los requisitos antes mencionados y, como tal, si el jugador es efectivamente elegible para participar en los equipos representativos de su federación”, señalan.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.