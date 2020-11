Alianza Lima oficializa salida de Mario Salas tras dejar al equipo en zona de descenso

Después de idas y vueltas, finalmente Mario Salas dejó de ser entrenador de Alianza Lima. El conjunto íntimo oficializó la salida del ‘Comandante’ a través de un comunicado en sus redes sociales. En su lugar, Guillermo ‘Chicho’ Salas y Daniel Ahmed dirigieron el entrenamiento de hoy domingo con miras al partido de este lunes 2 de noviembre ante Melgar por la tercera jornada de la Fase 2.

Tras caer por 2-1 ante Deportivo Municipal, la directiva íntima le anunció a Salas que no seguiría como entrenador. Sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo y este dirigió las prácticas el sábado 31 de octubre por la mañana. Esto causó la molestia de los administradores, quienes amenazaron con no dejarlo entrar al recinto deportivo este domingo 1. Finalmente, ambas partes llegaron a un pacto en la que el ‘Comandante’ cobrará una parte de los 14 meses que le quedaban según contrato.

“El Club Alianza Lima comunica que ha llegado a un acuerdo con el señor Mario Salas Saieg para la resolución de su contrato como entrenador del equipo de fútbol profesional. Asimismo, informamos que Guillermo Salsa, entrenador del equipo de reserva de nuestra institución, ha quedado a cargo del plantel profesional de manera intereina para el partido de este lunes conta Melgar”, se puede leer en el comunicado.

Números de Mario Salas

Desde que Mario Salas firmó por Alianza Lima, hace seis meses, tenía claros los ojetivos: pelear por el título nacional y competir en la Copa Libertadores. No obstante, no logró ninguno de los dos. El club Blanquiazul quedó a dos unidades del descenso en la Liga 1 Movistar y fue eliminado del certamen internacional con solo un punto. Con él en la dirección técnica, el conjunto íntimo disputó 18 partidos entre ambos torneos: solo ganó dos (ante Llacabuabamba y Carlos Stein), empató siete y perdió nueve.

