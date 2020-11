Alianza Lima, del infierno al purgatorio: ‘Chicho’ Salas y las claves del éxito en su primer partido

Como diría el buen ‘Maño’ Ruíz: “Los muebles a la sala y la cama al dormitorio”. Guillermo Salas aplicó un cambio de estrategia en Alianza Lima y soltó a sus jugadores. Dejó a un lado el “salgan tocando” para descomprimir la tensión de los futbolistas por jugar de manera obligada y desprendió a los laterales para jugar libremente por las bandas. Además de usar a Carlos Ascues en la posición que más rinde: detrás del ‘9’.

Atrás quedaron las siete fechas sin poder ganar, así como la actitud desganada. Atrás quedaron las declaraciones de “nos quedamos tranquilos con los números que dejó el partido” cuando los resultados eran adversos. Atrás quedó el estilo del ‘Comandante’, quien solo logró obtener dos triunfos en 18 partidos. Ante Melgar, ‘Chicho’ Salas recurrió a los jugadores que fueron relegados en la banca de suplentes, apostó por practicar un fútbol simple y consiguieron su mejor victoria en el año.

Desde que empezó el encuentro, Carlos Ascues se animó a volver a realizar algo que era su sello característico en la época en la que destacó con Pablo Bengoechea: encarar al rival y pegarle al arco. Lo hizo hoy y, con ayuda de Cárlos Cáceda, pudo anotar a los 40 segundos. ¿Qué mejor manera de empezar un encuentro sino es ganando ni bien inicia el partido?

Otro de los aciertos de Guillermo Salas fue la inclusión de Kluiverth Aguilar como lateral derecho, quien se asoció con Oslimg Mora y crearon las mejores jugadas por esa banda. El futbolista —que ya pertenece al City Football Group— generó gran cantidad de ocasiones, realizó diagonales e incluso se sumó al ataque. Así fue como llegó el segundo tanto luego de que Carlos Ascues ocupara el lugar de Patricio Rubio y sacara un centro para atrás.

Patricio Rubio, quien estuvo con el santo de espaldas, anotó el tercer tanto del conjunto blanquiazul tras una buena jugada colectiva por parte de Kluiverth y Mora. Este último le cedió un pase al lateral, quien segundos antes le había marcado el pase, para sacar un potente centro y ahí —como diría Peredo— en el área, de goleador, apareció el chileno para marcar el tercero.

Finalmente, para poner la cereza en el pastel, Rubio anotó el doblete en su cuenta propia y el cuarto de Alianza Lima. Así como en las jugadas de gol anteriores, los futbolistas de Alianza Lima realizaron entre 3 a 4 toques para llegar al área sin la necesidad de la tan obligada ‘posesión de pelota’. Mora para Cornejo, este para Medina, centro hacia atrás y Patricio la mandó a guardar.

La salida de Mario Salas avivó los rumores de una supuesta ‘camita’. Sin embargo, estaba claro que los jugadores no se acostumbraron a la idea de juego del chileno. Durante 18 partidos tuvieron la indicación de salir jugando siempre, cuando no estaban adecuados para ese estilo. La relación Salas-Alianza Lima no llegó a buen puerto y los futbolistas lo sabían. ‘Chicho’ también y se animó a cambiar.

Una línea de cuatro bien plantados atrás, con un Beltrán que se consolidó en el medio campo y liberó de responsabilidad de marca a Josepmir Ballón y Rinaldo Cruzado, quienes se preocuparon más por la generación de juego. Además, Oslimg Mora corriendo por las bandas y Carlos Ascues ocupando el lugar de Rubio.

No se trata de llamar a Alianza Lima “una máquina” por un partido ganado ni decir que ahora está para pelear el campeonato, sino de darse cuenta del cambio: con otro estilo de juego, pueden sacar lo mejor de sí.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.