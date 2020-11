Julio Bascuñán omitió penal por no revisar el VAR en partido de la liga chilena [VIDEO]

Luego de ser el árbitro principal en el partido Perú vs. Brasil por la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022, Julio Bascuñán no había vuelto a dirigir un partido de la primera división de Chile, su país natal, hasta este domingo1 de noviembre. El réferi hizo su reaparición durante el duelo Coquimbo Unido vs. Unión Española por la fecha 17 del Campeonato AFP PlanVital, pero volvió a ser protagonista de una polémica apenas en los primeros minutos del encuentro.

A los 7′ del primer tiempo, Joe Abrigo, de Coquimbo, fue derribado en el área del cuadro Hispano por Mario Sandoval. De inmediato, sus compañeros en la cancha y en la banca de suplentes reclamaron penal, pero Bascuñán no sancionó falta alguna y permitió que el juego continuara con normalidad.

Pese a que los futbolistas del cuadro Pirata le pidieron al colegiado que revisara la jugada con ayuda del VAR, este no fue llamado en ningún momento por los encargados del videoarbitraje. Incluso los narradores de la transmisión televisiva cuestionaron el hecho, pues las imágenes mostraron claramente la falta.

En las redes sociales, los hinchas se mostraron indignados con la actuación de Bascuñán, que le negó a Coquimbo Unido lo que pudo haber sido una valiosa victoria. En cuanto al partido, este finalizó 1-1 con goles en los últimos cinco minutos del tiempo añadido que otorgó el árbitro tras cumplirse los 90′ reglamentarios.

Bascuñán fue enviado a arbitrar en segunda división

Hace unos días llamó la atención que Bascuñán haya sido programado para arbitrar un partido de la segunda división chilena. Esta noticia fue interpretada por muchos hinchas peruanos como una especie de “castigo” contra el réferi por su discutido desempeño en el Perú vs. Brasil, donde cobró dos cuestionables penales para la Canarinha por faltas en contra de Neymar.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.