Jefferson Farfán revela que Ricardo Gareca le ofreció la capitanía cuando firmó por Perú [VIDEO]

Pese a que Jefferson Farfán es un jugador referente en la selección peruana, pocas veces ha llevado la cinta de capitán. La última vez fue ante Brasil, por las Eliminatorias Qatar 2022. Ahí suplió el lugar de Paolo Guerrero como la voz de mando ante los demás. Sin embargo, la ‘Foquita’ reveló que no se acostumbra a tener esta distinción y que incluso el profesor Ricardo Gareca se la ofreció cuando llegó en 2015.

“Cuando el profesor Gareca llegó, me comentó para ser el capitán y yo le dije que no, no porque no quiero sino porque no acostumbro, no sé", comentó Jefferson Farfán en conversación con Movistar Deportes. El exfutbolista del Lokomotiv Moscú reveló que ante la Canarinha se sintió cómodo siendo capitán porque no estaba su “compadre” Paolo Guerrero.

“Igual me sentí cómodo porque no estaba mi compadre (Guerrero) ni los más grandes, pero normal. El grupo me banca, eso me incentiva, además me dicen de todo. Todos, desde los chibolos”, expresó la ‘Foquita’. Finalmente señaló que el grupo refleja su unión en el campo de fútbol. “El grupo es increíble, nos matamos de risa, nos llevamos super bien y eso se refleja en el campo. Lo que se ve en el campo es lo que se refleja fuera con todos los compañeros”.

Actualmente Jefferson Farfán se encuentra sin equipo y recuperándose de una lesión a la rodilla en La Videna. El delantero de la selección nacional declaró que piensa parar en lo que resta del año para poder hacer una pretemporada completa en 2021 con su nuevo equipo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.