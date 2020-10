El partido Manchester United vs. Arsenal se desarrollará EN VIVO este domingo 1 de noviembre desde el Old Trafford, por la séptima fecha de la Premier League. La transmisión será ONLINE GRATIS por internet vía ESPN 2 y ESPN Play a partir de las 11.30 a. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos de los goles se podrán ver a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Manchester United?

Estos dos equipos están atrapados en la segunda mitad de la tabla de posiciones y quieren engancharse al pelotón de cabeza. Los Red Devils se ubican en la posición 15 en el campeonato liguero con 7 unidades en cinco partidos y están imperiales en la Champions League, pues suman 6 puntos tras dos partidos -una victoria ante PSG (2-1) y una goleada frente al RB Leipzig (5-0)-.

Los dirigidos por Solskjaer tienen un partido menos, el de la primera fecha, aplazado porque llegaron a semifinales de la Europa League la pasada campaña, pero en Old Trafford los conjuntos de Londres han hecho estragos,; han dejado al United con un solo punto tras medirse a Chelsea (0-0), Crystal Palace y Tottenham (derrotas por 3-1 y 6-1 respectivamente).

¿Cómo llega Arsenal?

De su lado, el Arsenal vive un inicio de campaña de contrastes. Pese a que el progreso en el juego se confirma bajo la batuta de Mikel Arteta, las ambiciones de los gunners se diluyen por el momento por su incapacidad de arañar puntos contra rivales directos.

Los londinenses vencieron a Fulham, West Ham y Sheffield United, pero se inclinaron ante Liverpool, Manchester City y Leicester. Con 9 puntos, se mantienen a cuatro de Everton y Liverpool, pero una cuarta derrota amenazaría con socavar su condición de aspirante a la Champions.

Con información de AFP

Manchester United vs. Arsenal: Ficha del partido

¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 1 de noviembre ¿Dónde? Estadio Old Trafford, Manchester ¿A qué hora? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y ESPN Play

Manchester United vs. Arsenal EN VIVO: posibles alineaciones del partido de la Premier League

Manchester United : De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay, Pogba; Bruno Fernandes; Greenwood y Rashford.

Entrenador: Ole Solksjaer

Arsenal : Leno; Bellerín, Mustafi, Magalhaes, Tierney; Ceballos, Partey, Xhaka; Willian, Aubameyang y Lacazette.

Entrenador Mikel Arteta

Manchester United vs. Arsenal: ¿Dónde se juega el partido de la Premier League? | Mapa

El lugar donde se disputará el Manchester United vs. Arsenal EN VIVO por la séptima fecha de la Premier League será el Old Trafford, ubicado en Old Trafford, Gran Mánchester, en la región noroeste de Inglaterra.

Manchester United vs. Arsenal: ¿Dónde ver el partido de la Premier League?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Manchester United vs. Arsenal EN VIVO, La República Deportes realizará una cobertura minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

