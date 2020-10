Lapadula: la publicación de Benevento que tiene como protagonista al delantero tras su convocatoria

Gianluca Lapadula fue convocado por primera vez a la selección peruana. El delantero de 30 años apareció en la lista de 26 jugadores citados por Ricardo Gareca para los partidos contra Chile, el 13 de noviembre en Santiago, y ante Argentina, el 17 en Lima, por las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Pese a que Lapadula aún no ha compartido un mensaje sobre su convocatoria a la Blanquirroja, su club, el Benevento Calcio de la Serie A, sorprendió este sábado con una publicación en Instagram donde se aprecia a ‘El Bambino’ muy feliz en los entrenamientos con miras al partido contra el Hellas Verona.

Benevento - Gianluca Lapadula

Gareca explicó la convocatoria de Lapadula

Luego de empezar a tramitar los documentos para ser elegible por Perú, Lapadula recibió su acta de nacimiento y está a la espera de recibir su DNI y pasaporte para defender a la Bicolor. Precisamente, Ricardo Gareca, entrenador de la selección, explicó la convocatoria de Lapadula en conferencia de prensa.

“Todavía no me han dicho oficialmente. La convocatoria de Lapadula obedece a que va bien encaminado todo (documentación). La perspectiva y posibilidades son importantes. Decidimos convocarlo y darle el tiempo, ya que estas posibilidades, en gran porcentaje de poder estar, son amplias. Decidimos convocarlo, pero no tengo nada oficial todavía”, manifestó ‘El Tigre’.

“Lapadula es un jugador que ha comunicado en estos días, los días previos, semanas previas, el interés de participar en la selección, de estar en cuenta. Y posibilitó todo para estar en esta apertura. No me acuerdo en qué año fuimos a verlo cuando nos enteramos de esta posibilidad. Después quedó todo en manos de él, de esta iniciativa. Bueno, dentro de que se dé esta posibilidad, así se organiza el tema de sus papeles, nos interesa”, agregó.

