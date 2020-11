La temporada anterior del Barcelona fue fatal tras no ganar ni un solo título y cerrar con un 8-2 en contra ante Bayern Múnich por la Champions League. Luego de dicha goleada, el club blaugrana anunció la salida de Quique Setién. Meses después, el entrenador salió a dar la cara y ofreció una entrevista en la cual revela detalles de su gestión.

El extécnico del Betis tuvo muchos problemas al mando del cuadro catalán y se le acusó de no poder controlar el vestuario, sobre todo se criticó su relación con el capitán Lionel Messi. En dialogo con Vicente del Bosque en el diario El País, el DT de 62 años reconoció que se equivocó, pero reveló algunos secretos del astro argentino.

Setién dio a conocer que el diez del Barça es un crack como futbolista, pero que es muy diferente como persona y que es muy complicado de manejar, incluso lo comparó con Michael Jordan, luego de ver el documental The Last Dance. Además, manifestó que de niño él era aficionado al Real Madrid, pero que se enamoró del estilo de Johan Cruyff.

“Es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira... Después de marcharme lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti: el club. Hay millones de personas que piensan que Messi, o cualquier otro jugador es más importante”, señaló.

Del Bosque le hace recordar a Setién una frase que le dijo el Tata Martino cuando era DT del Barcelona: “Sé que si llamas al presidente, me puedes echar en cualquier momento, pero no me lo demuestres todos los días”. A lo que Quique responde: “No me hace falta que nadie me diga lo que dijo Martino u otro. Lo he vivido. He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo es realmente este muchacho y los demás”.

Y agregó: “Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas, como se ve en el documental de Michael Jordan. Ves cosas que no te esperas”.

“Hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. Y quién soy yo para cambiarle si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado”, recalcó el extécnico azulgrana.

